VIDEO Niculina Stoican a mers la protestul anti-restricții, organizat la Târgu-Jiu. Solista a început să cânte prin mulțime

Niculina Stoican este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din țară. Solista este foarte apreciată de români, aceasta având o carieră impresionantă. Cântăreața a fost prezentă la protestul împotriva măsurilor restrictive, organizat la Târgu-Jiu. Se pare că Niculina nu a fost singura artistă, care a mers la miting. Un alt interpret de muzică populară prezent la manifestări a fost şi Nicolae Fîciu, preşedintele AUR din Gorj.

Vedeta a mers însoțită la alte persoane și nu de una singură.

Solista de muzică populară și-a dat masca jos, la un moment dat, și a început să cânte prin mulțime. Din imaginile postate pe internet se poate observa că Niculina nu este de acord cu măsurile noi impuse de autoritățile române, care într-o mare măsură afectează toți artiștii din țară.

Niculina Stoican[Sursa foto: Captură YouTube]

Din cauză că nu se vor mai organiza evenimente culturale la care pot participa un număr mare de persoane, muzicienii sunt afectați.

Restricțiile impuse pe timpul pandemiei de coronavirus i-au afectat în mod direct pe artiștii români. Nu este pentru prima dată când un artist din țara noastră este revoltat din cauza acestor măsuri luate de autorități. Protestul din Târgu Jiu a fost unul pașnic, iar oamenii care au protestat au fost însoțiți de către polițiști și jandarmi pe tot parcursul desfășurării evenimentului.

Dan Bittman, împotriva restricțiilor

Dan Bittman a răbufnit după noile restricții instaurate în Capitală, pentru combaterea coronavirusului. Solistul trupei Holograf condamnă autoritățile române pentru că nu s-au comportat cu mai multă profesionalitate, la fel ca acum un an, atunci când au fost luate măsuri dure înainte ca numărul cazurilor de COVID-19 să fie atât de multe. Între timp, infectările cu virusul SARS-COV-2 au explodat, iar noile restricții și-au făcut apariția!

„Mi se pare în continuare, că ceea ce se întâmplă acum în București vizează inepția și lipsa de rațiune. După cum am auzit, pentru că astăzi nu am fost în București, la toate magazinele deja sunt rafturile goale.

Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile. Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului, adică eu nu cred că mai suntem conduși în momentul de față de niște oameni raționali”, a spus Dan Bittman, la Antena 3.