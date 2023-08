VIDEO| "Nu am cancer" Jador pune capăt speculațiilor! Artistul spune tot adevărul despre boala cu care s-a confruntat. Care este, de fapt, motivul pentru care și-a anunțat retragerea din muzică

In articol:

La începutul lunii iunie, Jador lua pe toată lumea prin surprindere cu un anunț îngrijorător. El spunea atunci că problemele de sănătate nu îi mai dau pace, fiind chiar pe patul de spital, motiv pentru care își și anunța retragerea din muzică.

Conform spuselor sale, în luna decembrie a acestui an, va lansa ultimele piese și va urca pentru ultima dată pe scenă.

Citește și: „Îmi pare rău” O fană i-a cerut lui Jador să fie primul ei bărbat! Artistul nu s-a putut abține și a povestit tot ce a urmat

Manelistul dă muzica pe afaceri

Vestea a venit ca un șoc pentru fanii lui, mai ales că artistul nu a spus de ce boală anume suferă, doar lăsând să se înțeleagă că situația este foarte gravă.

Însă, de fapt, acum, în online, după multe speculații, Jador a luat cuvântul. Cântărețul spune că nu, nu a fost niciodată vorba despre vreo boală incurabilă, așa cum s-a tot zvonit.

Ci problemele sale au fost la nivelul esofagului, s-au rezolvat, este bine, dar chiar și așa, rămâne la aceeași decizie: aceea de a se retrage din muzică, din nefericire pentru ascultătorii săi.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Zeci de turiști de pe litoral au aflat, în câteva zile, că au cancer de piele- stirileprotv.ro

Manelistul declară că își dorește să facă acest pas, chiar dacă se bucură de un succes răsunător, pentru a se întoarce de la unde a venit, la Bacău.

Și asta pentru că-și dorește să devină și mai bogat decât a ajuns, plan pentru care vrea să pună pe picioare unele afaceri, pe care încă le ține secrete.

”Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica, sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil, așa cum spune presa, nu am cancer la colon, nu am alte boli scrise de presă. Sunt foarte bine! Am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine. Mă las de muzică în decembrie pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți. Atâta tot, vă pup!”, a spus Jador, pe contul său de TikTok.