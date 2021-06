VIDEO. Percheziții la o clinică de înfrumusețare din București, frecventată de vedete. Ar fi făcut intervenții estetice fără a avea dreptul

In articol:

Peste 100 de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în 24 de judeţe, fiind vizată o clinică de înfrumuseţare din Capitală, preferată de vedetele din showbiz-ul românesc. Acuzaţiile sunt de evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual şi exercitarea fără drept a unei profesii.

” Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 45 de percheziții domiciliare (12 în București, 8 în Buzău, 2 în Ilfov, 2 în Timiș și câte una în Argeș, Arad, Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava, Sibiu, Vâlcea) și pun în executare 7 mandate de aducere. Activitățile sunt derulate într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, exercitarea fără drept a unei profesii, vătămare corporală și fals intelectual", se arata în comunicatul dat de Poliția Română.

De precizat este că infracţiunile cercetate au fost săvârşite de către reprezentanţii unei clinici de înfrumuseţare care funcţionează în municipiul Bucureşti, în procedurile de înfrumuseţare – invazive sau noninvazive-, atât la sediul acesteia, cât şi în alte locaţii partenere de pe teritoriul ţării de către angajaţi/colaboratori, fără a le evidenţia în sistem contabil şi fără a

îndeplini condiţiile esenţiale pentru exercitarea unei astfel de profesii.

Maria Ilioiu de la ”Bravo, ai Stil”, una dintre victime

Vedeta trece prin clipe foarte grele după o procedură pe care a făcut-o la clinica respectivă.

Aceasta a mărturisit, la un post de televiziune, că a depus plângere la Poliție acum câteva luni.

” Am fost la Poliție, am făcut plângere, au trecut 5 luni, iar a utoritățile române nici măcar nu au binevoit de a lua niște declarații sau să verifice profesia acestui individ. Eu nici după 8 luni, nu știu dacă acest om este medic sau nu, dacă este îndreptățit să facă această procedură. Eu am rămas cu cicatrici pe față și vreau să vă demonstrez că nu mint și sincer sunt foarte revoltată, pentru că nu înțeleg de ce autoritățile române permit asemenea lucruri”, a declarat Maria Ilioiu, acum ceva timp.