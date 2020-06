In articol:

Mai exact, zilele trecute, ”masterchef-ul grătarelor”, așa cum e poreclit un cunoscut specialist în prepararea cărnii la proțap pentru vedete, George, a dezvăluit că, acasă la Cristi Borcea, a avut loc o petrecere de zile mari.,

Mai exact, în imaginile filmate de George, ”masterchef-ul grătarelor”, se poate vedea un berbecuț uriaș, bine perpelit la proțap, iar câteva ajutoare de bucătar munceau serios pentru a prepara toate salatale și restul bucatelor cu care avea Cristi Borcea să își încânte invitații.

Și, în ciuda faptului că după-amiaza cu pricina a fost una în care nu au lipsit averele de ploaie, Cristi Borcea, pare-se, nu a fost deloc intimidat de capriciile vremii, iar petrecerea irganizată s-a ținut în preajma piscinei, filmarea realizată de maestrul bucătar al grătarelor arătându-l, de la mare distanță, vorbind cu câțiva angajați ai săi, punând, probabil, la punct ultimele detalii pentru un chef cu adevărat reușit.

Și, cu siguranță a fost un chef de pomină, iar invitații s-au ospătat și distrat așa cum și-a dorit Cristi Borcea, mai ales că acesta are ce să sărbătorească în ultima vreme. Acum două săptămâni a fost ziua de naștere a primului său fiu cu frumoasa Valentina Pelinel, Milan, iar de curând, pare-se, a dat și lovitura în afaceri, Cristi Borcea fiind dat de gol de Dumitru Dragomir. "Am cinat împreună. Am mâncat pui de țară, de la Cetate. Ce au ăștia acolo... Borcea și Nețoiu sunt deștepți! Sunt dați dracului. Am fost acum o săptămână acolo pentru că nu credeam. Băi fraților, sunt 2.500 de oameni care muncesc acolo. Au pământ irigat, au mașini care merg singure, tractoare. Când am fost eu acolo au cumpărat o grămadă de tiruri noi. Borcea și Nețoiu sunt sclipitori. (...) Cristi Borcea a facut 70 de milioane de euro cat timp a fost in puscarie! Sper sa nu se supere pe mine pentru ca spun asta. Dar nu cred ca se mai intoarce in fotbal”, a spus Mitica Dragomir, citat de presa sportivă.

Cristi Borcea, un tată fericit, alături de Valentina Pelinel

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo, Cristi Borcea, mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.