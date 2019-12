Aseară, a fost rândul angajaților Kanal D să aibă puțin răgaz pentru distracție. La petrecerea de final de an s-au strâns la un loc și gazdele emisiunilor pe care le îndrăgiți.

VIDEO | Petrecerea familiei Kanal D

La sfârșit de ani - vedetele și angajații Kanal D au parte de o surpriză din partea conducerii: o petrecere care a venit ca o gură de aer după atâtea luni pline.

Domnul: "A fost un an excelent, suntem foarte fericiți. Am realizat lucruri foarte bune anul acesta și asta se vede pe chipurile tuturor, zâmbetul lor. Noi construim compania noastră zi de zi mai puternici, mai de success și o să fim din ce în ce mai buni și pe viitor.

- "Suntem aici să sărbătorim succesul nostru din 2019. Vom avema multe surprize, noi emisiuni pentru telespectatorii noștri in anul 2020. KANAL D va fi din nou foarte colorat și foarte puternic"

Ne-a fost alături și Acun Ilicali - cel care a adus în România formatele Exatlon și Puterea dragostei

Acun Ilicali: "A fost un an foarte frumos. In momentul acesta suntem extinsi pe 7 tari si munca merge foarte bine. Pentru noi Romania este foarte importanta. In ultimele zile ale anului am facut o sedinta si am facut alegeri. Suntem foarte fericiti."