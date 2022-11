VIDEO Război după victorie! Marocanii au incendiat maşini şi s-au bătut cu forţele de ordine

In articol:

După ce Arabia Saudită a învins Argentina, iar Japonia a trecut de Germania, a venit rândul Marocului să ofere o mare surpriză la Cupa Mondială din Qatar. Africanii au învins Belgia, una dintre favoritele la câştigarea trofeului, cu 2-0.

După victorie, suporterii marocani au făcut prăpăd la Bruxelles.

Victoria naţionalei Marocului împotriva Belgiei a produs un haos de nedescris la Bruxelles. În jur de 500 de mii de marocani trăiesc în Belgia, iar aceştia au sărbătorit în stradă succesul de la turneul final, desfăşurat în Qatar. Petrecerea s-a transformat într-un joc al terorii, pe străzile capitalei belgiene. Mii de marocani au făcut rafagii. Au incendiat şi avariat maşini, scutere şi chiar şi trotinete electrice.

Forţele de ordine au intervenit promt şi au folosit gaze lacrimogene, pentru a potoli mulţimea agresivă. În plus, au fost folosite tunurile de apă, iar conflictele s-au stins la fel ca focul provocat de suporterii agresivi. Cel puţin 11 persoane au fost arestate, pentru daunele produse pe străzile din Bruxelles.

#Morocco fans smashing up cities in Belgium because they WON a #QuatarWorldCup2022 match. Imagine if they’d lost. No respect for us, our ancestors or our history 😡 #brussels #belgium #BelgiumVsMorocco #antwerp #Antwerpen #bruxelles pic.twitter.com/2Fh1N1M4No