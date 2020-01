Şoferii care au făcut plinul în primele zile ale anului nu sunt în culmea fericirii. Se aşteptau la ieftiniri mai mari după eliminarea accizei suplimentare.

În mod normal, preţurile ar fi trebuit să scadă cu 45 de bani. Dar Ministerul de Finanţe a actualizat acciza de bază cu nivelul inflaţiei chiar în ultima zi a anului.Robert Croitoru, analist fiscal: Practic, avem o reducere la pompă de 32 de bani pe litrul de benzină şi motorină. Odată cu eliminarea supraaccizei, noi am ajuns sub pragul minim admis de Uniunea Europeană.

Petre Nechita, reporter Ştirile Kanal D: Pe parcursul unui an, preţul la carburant trece prin multe fluctuaţii. Dacă luăm ca reper luna decembrie faţă de ianuarie, vedem că un litru de benzină s-a scumpit, în medie, cu 50 de bani. Asta înseamnă un plus de 25 de lei la fiecare plin.

50 la sută din preţul carburantului e reprezentat de taxe. Problema e legată de cealaltă jumătate, a cărei valoare se modifică foarte des.



Robert Croitoru, analist fiscal: Pe anul 2020, calendarul este clar din punct de vedere al accizelor. În mod normal, românul ar trebui să plătească cu 20 de lei mai puţin pe un plin de benzină. Dacă vor fi modifică, vor fi ajustări doar din cauza intervenţiilor de factori externi asupra barilului de petrol, lucru care se poate întâmpla din moment în moment.

România, afectată de conflictul dintre SUA și Iran. Crește prețul petrolului

Vineri, în ziua asasinării generalului Qassem Soleimani, cotaţia internaţională a ţiţeiului Brent a ajuns la peste 68 de dolari. Astăzi a fost depăsit pragul de 70 de dolari, recordul ultimelor 4 luni. În cazul în care Iranul ripostează şi Statele Unite lansează noi atacuri, aşa cum a anunţat Donald Trump, atunci preţul la pompă ar putea urca simţitor.

Iulian Chifu, analist de politică externă: Miliţiile şiite pro-iraniene s-ar putea să aibă acţiuni, nu neapărat coordonate cu Iranul. Am văzut tiruri de rachete şi noaptea trecută, şi noaptea asta la adresa ambasadei Statelor Unite, a bazelor americane. Orice se va întâmpla, se va întâmpla cu siguranţă în Irak, pentru că acolo e miza majoră. Nu uitaţi că şi noi am fost ţinta unor atacuri. Am pierdut acolo un ofiţer SIE şi un altul a fost rănit.

Primele scumpiri la pompă din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu ar trebui să se simtă în următoarele 2 luni, când vor fi livrate cantităţile de ţiţei tranzacţionate în această perioadă.