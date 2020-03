VIDEO | Șeful ISU Hunedoara, infectat cu coronavirus

Cei aflati in prima linie nu sunt feriti nici ei de coronavirus.

Daca in toata tara sunt zeci de medici aflati in izolare pentru ca au intrat in contact cu persoane infectate, in vestul tarii tocmai seful pompierilor din Hunedoara a fost confirmat ca purtator al virusului.

Seful ISU Hunedoara Viorel Demean a fost depistat pozitiv. Acesta este contact al primarului Devei, Florin Oancea, cel care a fost confirmat cu coronavirus in 14 martie.

Inca de sambata sefu ISU Hunedoara s-a autoizolat la domiciliu dupa ce si el a participat in data de 13 Martie la o intalnire cu primarul Devei.

Seful ISU a fost adus la spitalul Victor Babes din Timisoara unde este internat in prezent dub tratament.

Primarul Devei a fost externat dupa ce a fost vindecat.