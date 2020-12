VIDEO. Ștefan Stan și-a scos fetița și soția din maternitate! PRIMELE IMAGINI de la externare!

Ștefan Stan și-a scos fetița și soția din maternitate. Avem primele imagini de la ieșirea din maternitate.

Ștefan Stan și-a scos astăzi, 3 decembrie, fetița și soția din maternitate. Artistul a devenit în urmă cu doar câteva zile tăticul unei fetițe perfect sănătoase, iar WOWbiz.ro a publicat prima fotografie cu micuța Elif. Avem și imagini de la externarea proaspetei mămici și a bebelușului. Ștefan Stan a mers la spital, nerăbdător să își ducă fetele acasă. În momentul în care a văzut-o pe soția lui, acesta a îmbrățișat-o și a condus-o spre mașină, alături de micuța lor.

Fetita Stefan Stan[Sursa foto: Instagram]

Ştefan Stan şi Simona, soţia sa, trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară. Simona a născut prin cezariană o fetiță extrem de sănătoasă. În urmă cu scurt timp, proapeții părinți au părăsit clinica unde Simona a fost internată și a născut. Bucuria se citea pe chipurile celor doi proaspeți părinți.

Ștefan Stan mărturisea în urmă cu ceva timp cât de nerăbdător este să se nască fetița lui. Artistul a amenajat camera fetiței sale din timp.

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O aşteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuţa are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deşi a fost destul de greu. Nu ştiam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte aşa cum aveam înainte, ca de altfel toţi artiştii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupaţi să ne amenajăm cuibul şi să o aşteptăm pe prinţesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria şi camera ei“, declara artistul pentru Click.ro în urmă cu ceva vreme.

Ștefan Stan a anunțat la Kanal D că va deveni tătic

Solistul a dat vestea că va deveni tătic, în emisiunea "Teo Show", unde a fost invitat alături de Simona, cea care i-a devenit soție în noiembrie 2019.

"Fiind cu piciorul în ghips, l-am rugat să meargă la farmacie să cumpere un test de sarcină. Apoi a mers până afară să plimbe câinele. Când s-a întors, plângeam în baie”, a spus Simona, soția lui Ștefan Stan, la Kanal D.

”Era irascibilă, nu înțelegeam ce se întâmplă. I-am luat un test de sarcină și când m-am întors acasă, ea plângea. M-am speriat, nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Poate să fie orice. Ar trebui să aibă două nume”, a declarat și Ștefan Stan, care a mărturisit la acea vreme că își dorește o fetiță.