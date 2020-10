Francesco Nardi [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Un impact mortal a avut loc pe un drum din Villorba, o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia. Șoferul unui BMW a produs accidentul mortal. Un tânăr de 26 de ani a murit pe loc, după ce mașina în care se afla a fost spulberată de un autoturism condus de un român. Impactul a fost foarte puternic, iar mașinile au ajuns în șanț.

Cum s-a petrecut tragedia

Din nefericire, în urma impactului puternic, unul dintre tinerii care se aflau în Golf nu s-a mai putut face nimic. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-I salva viața tânărului. Polițiștii italieni fac cercetări în acest caz, pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat nenorocirea. Tragedia s-a petrecut în noaptea de vineri, după ora 22.00.

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Francesco Nardi era un tânăr italian în vârstă de 26 de ani. Din nefericire, acesta a pierdut lupta cu viața și a murit pe loc. Prietenul lui a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau, un VW Golf, a fost spulberată de un BMW condus de un român. Conform publicației italiene Il Gazzettino, cele două mașini s-au ciocnit frontal. Impactul a fost atât de puternic încât cele două autoturisme au ajuns în șant.

Francesco Nardi[Sursa foto: Captură YouTube]

Medicii italieni nu au putut face nimic pentru Francesco Nerdi. Aceștia au constat decesul, la locul tragediei. Martorii, care au fost prezenți și au văzut cum s-a petrecut nenorocirea, spun că BMW-ul condus de M.G, un tânăr de 35 de ani din România, circula dinspre Treviso și se îndrepta spre Spresiano. Șoferul român a coborât din mașină pe picioare. Acesta a refuzat internarea în spital.

Declarații terifiante ale martorilor

Golful, în care se afla italianul care a decedat pe loc, venea dinspre Spresiano, a virat spre stânga, moment în care a fost spulberat de mașina românului.

"A fost groaznic. Eram în bar când am auzit o bubuitură puternică. În acel moment, s-a făcut liniște în cameră. Apoi am ieșit și am văzut dezastrul. Pompierii l-au scos pe băiat din mașină, iar paramedicii au încercat să-l readucă la viață. Apoi, am văzut cum l-au acoperit cu un cearșaf", a declarat un martor pentru Il Gazzettino. Carabinierii au declanșat o anchetă în acest caz și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.

foto/video-Il Gazzettino