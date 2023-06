VIDEO „Vrei să îi dai inima lui” Emma, în lacrimi! S-a despărțit de Alex în timpul live-ului?! Tânărul și-a acuzat iubita că i-a călcat strâmb

In articol:

Ema și Alex s-au îndrăgostit unul de altul în timp ce făceau live-uri pe TikTok cât timp tânăra de 20 de ani se afla în „Casa iubirii”. Cu toate că a susținut la acea vreme că nu are niciun fel de legătură cu el, la scurtă vreme după ce a părăsit competiția au apărut în fața admiratorilor lor declarându-se un cuplu.

Ceea ce se credea la acel moment a fi dragoste la prima vedere, acum s-a transformat într-o relație deloc plăcută. Internauții au asistat la o ceartă în toată regula pe care cei doi au purtat-o pe aceeași platformă pe care s-au cunoscut, TikTok, având un schimb de replici, unele mai ironice ca altele.

În timp ce Ema îi cerea lui Alex să se întoarcă acasă pentru a discuta între 4 ochi problemele dintre ei, tânărul a decis să nu dea curs solicitării iubitei sale, așa că au continuat discuția live pe TikTok. Acesta i-a reproșat că i-a înșela încrederea în momentul în care a discutat cu un alt bărbat pe TikTok lucruri total nepotrivite, însă se pare că Emma are o cu totul altă opinie!

Emma și Alex s-au despărțit în timpul live-ului?

Internauții prezenți au ascultat cu mare curiozitate discuția celor doi, cei mai mulți dintre ei fiind de părere că au asistat la despărțirea definitvă a lor, care s-a întâmplat în același loc și în același mod cum au și devenit un cuplu.

Emma: „Ce faci, vii acasă?”

Alex: „Nu.”

Emma: „Mai stai pe live, nu?”

Alex: „Da.”

Emma: „Bine...”

Alex: „ Nu știu de ce faci tu treaba asta acum aici.”

Emma: „Eu am vrut să lămuresc ceva cu tine ca să nu iasă ceartă, dimpotrivă...”

Alex: „ Ai lămurit ceva urât rău de tot.”

Emma: „Păi tu ai deschis subiectul.”

Alex: „N-am deschis, tu ai deschis direct.”

Emma: „ Eu am zis că eu nu vreau ca tu să crezi ceva din comentariile pe care le primești, asta ziceam, pentru că eu am primit acum screenshot-uri în care lumea venea la tine și vorbea chestii aiurea și am zis că nu vreau să crezi chestii aiurea și mai bine vorbim acum, în timp real, să fim amândoi și să fim odată să înceteze lumea cu comentariile dintr-o parte în alta, pentru că eu nu vreau ca tu să crezi ceva greșit, asta am spus, știu ai sărit dintr-o dată cu băiatul ăla că mi-a zis că sunt frumoasă. Ți se pare că sunt o femeie urâtă?”

Alex: „Nu e vorba de asta, n-o da așa că știi bine că nu-i de chestia că am zis a zis că ești frumoasă. Știi bine de ce m-am supărat, vezi că pun screen shot-ul aici și pun și ce am auzit eu aseară. Știi bine de ce m-am supărat, nu? Ce i-au spus tu lui?”

Emma: „Ce am spus?”

Alex: „Că vrei să apari în clipul lui, că îi dai inima lui, că îi dai contul de Netflix să se uite. Mai vrei să mai zic? Am screenshot-uri, am clipuri video.”

Emma: „Degeaba, că lumea a fost acolo și tot ce a fost din partea mea a fost să dau cu flit.”

Alex: „Am văzut...”

Emma: „Păi, scuză-mă, dar nu știu, tu niciodată nu te-ai mândrit cu faptul că ai o iubită frumoasă, tu niciodată nu ai spus asta.”

Alex: „M-am mândrit și știi bine sta, tu mereu ai spus să nu mai postăm nimic pe TikTok sau tu crezi că doar pentru TikTok facem treaba asta. Păi și cum să mă mândresc atunci? Eu mă mândream, normal că mă mândrea cu tine peste tot unde am fost.”

Emma: „Unde te-ai mândrit tu cu mine?”

Alex: „N-o mai da așa, te rog eu frumos, că o dai...”

Emma: „Ți-am zis, hai acasă să discutăm, nu să discutăm...”

Alex: „Nu mai avem ce să discutăm acasă, am discutat și știi ce am discutat. Ieri, azi, aseară, ieri seară, de o săptămână tot discutăm și nu ajungem la nimic. Tu mă iubești 5 minute, peste 10 minute nu mă mai iubești.”

Emma: „Eu ți-am spus că las totul în spate, tot ce ai făcut tu.”

Alex: „Ești ca vremea, ești schimbătoare, n-o mai da așa. Vrei să vin acasă să discutăm și să ce? S-o luăm de la capăt?”

Emma: „ E mai bine să stai pe live, nu?”

Alex: „Vai, ce urât o dă, vai ce urât.”

Emma: „ Păi tu în loc să vii să discuți cu mine îmi zici că mai bine stau pe TikTok.”

Alex: „Ce urât o dă, știe că dacă merg ne certăm acasă și ajungem la discuții și de aceea o dă acum așa, ca să credeți că stăm pentru TikTok și faimă.”

