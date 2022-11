In articol:

Simona Halep a ținut prima pagină a tabloidelor în ultimele săptămâni. Campiona traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei și a început deja să își pregătească strategia pentru procesul ce va avea loc la Londra

și prin care se va decide dacă scapă sau nu de suspendare.

Campioana se pregătește pentru cel mai greu meci din viața ei. După ce a fost depistată pozitiv cu o substanță pozitivă la testele pentru doping, Simona Halep va trebui acum să își facă dreptate. Simona Halep va fi anchetată la tribunalul londonez Sport Resolutions, tribunal care l-a anchetat și pe Ilie Năstase în 2017.

La tribunalul independent, Simona Halep va fi audiată de un complet de judecători ce vor decide dacă sportiva va fi sau nu suspendată, în urma scandalului de dopaj. Campioana ar fi pus deja la cale o strategie pentru audierile ce vor avea loc în Regat.

Ce se va întâmpla și cum va decurge procesul Simonei Halep de la Londra

Simona Halep va fi audiată la tribunalul londonez Sport Resolutions, acolo unde a ajuns și campionul Ilie Năstase în momentul în care s-a aflat în mijlocul unui scandal

în 2017, după ce a făcut o afirmație la adresa copilului Serenei Williams.

Simona urmează să fie audiată de un complet de trei arbitri independenți, din domenii diferite precum juriști și biochimiști.

Completul care o va audia și ancheta pe Simona se poate constitui în maxim 10 zile, asta dacă româna nu cere urgentarea procedurii.

Așa cum spuneam, Ilie Năstase a fost și el în fața unui complet la tribunalul londonez, în 2017, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu celebrul tenismen și au aflat câteva detalii din spatele ușilor închise.

" Eu am fost chemat o singură dată, atunci pe mine m-a reprezentat domnul Țiriac. E un juriu acolo, format din mai multe persoane, dar nu spun cine sunt. La mine a fost în cazul remarcei făcute cu fata Serenei Williams, dar nu este exact același caz acum la Simona. Nu știu dacă poate fi clar comparat. Pe mine, de exemplu, m-au audiat o singură dată, când s-a dat decizia finală", a explicat Ilie Năstase, în exclusivitate.

Cum va fi evaluat gradul de vinovăție al Simonei

În stabilirea vinovăției Simonei Halep vor fi luate în calcul mai multe aspecte, unele dintre ele fiind obiective sau subiective.

Spre exemplu, după cum precizează Agenția Națională Anti-Doping, în stabilirea gradului de vinovăție se ține cont de experiența sportivei; dacă are sau nu statut de persoană protejată; dacă există considerații speciale precum dizabilitățile; gradul de risc care ar fi trebuit să fie perceput de sportiv și nivelul de precauție în raport cu gradul de risc.

Citește și: Ce s-a aflat despre Patrick Mouratoglou după ce Simona Halep a fost acuzată de dopaj! ”Am lovit-o puternic”

În ceea ce privește elementele obiective ale vinovăției, se ia în calcul dacă sportivul a verificat eticheta unui produs sau ingredientele, dacă a comparat sau nu lista ingredientelor cu cea a produselor interzise, dacă a căutat produsul pe internet, dacă s-a asigurat că provine de la o companie de renume și dacă a consultat experți cu privire la produs.

Totodată, cât despre elementele subiective, se iau în calcul vârsta și experiența sportivului, îngrijorări cu privire la limbă sau mediu și ce educație anti doping a primit sportivul.

În prezent, Simona Halep a fost suspendată provizoriu, după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat.

Simona Halep, prinsă în mijlocul unui scandal de dopaj

Simona Halep a început unul dintre cele mai grele meciuri din viața ei, așa cum a precizat chiar ea pe rețelele sociale, când a făcut publică vestea. Campioană a fost depistată potivi pentru o substanță interzisă.

" Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată.

În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani.", a scris Simona Halep în mediul online.

