Violeta a făcut-o pe Andreea Marin să plângă, după ce i-a spus ce decizie radicală a luat: „Am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi”

Andreea Marin a fost căsătorită în urmă cu câțiva ani cu artistul Ștefan Bănică Jr., iar din din rodul iubirii lor a luat naștere fiica lor, Violeta. Fosta prezentatoare este foarte apropiată și mândră de fiica sa și o susține în tot ceea ce face.

Relația dintre cele două este una de invidiat, iar acestea par a fi cele mai bune prietene.

Unde vrea să studieze fiica Andreei Marin

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. are deja 15 ani și se gândește la viitor. Aceasta și-a luat prin surprindere mama, atunci când i-a spus ce hotărâre a luat în ceea ce privește facultatea. Violeta nu vrea să le calce pe urmele părinților ei și nu își dorește o carieră în televiziune sau în lumea artistică. Tânăra visează să devină avocat și vrea să se pregătească temeinic pentru asta.

Tânăra nu vrea să urmeze studiile unei facultăți oarecare, ci una de peste Ocean. Andreea Marin a mărturisit că i-a spus fiicei sale că mai are timp să se răzgândească și că și ea, la rândul ei a făcut informatica, iar acum este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoarea TV din România.

„ Violeta este acum cu mintea departe, trece și de Moș Crăciun și de renii lui. Se gândește deja către facultate. Deși mai sunt doi ani, dar știi cum zboară? Dacă au zburat cei 15 și e înaltă cât mine. Își dorește foarte mult să studieze Dreptul la momentul acesta. Vom vedea. Undeva peste Ocean, așa visează. Eu o susțin. Ca mamă o susțin. Mi s-ar părea chiar frumos să reușească. Acum încerc să îi și spun că în doi ani se pot schimba lucrurile și că mai poți să îți schimbi părerea și te poate acapara un alt vis, o altă pasiune. Ea e foarte hotărâtă, dar eu știu cum e. Am pornit pe drumul informaticii. Am început facultatea și am și terminat-o și până la urmă am ajuns să fiu un comunicator”, a declarat vedeta pentru Unica.

Care a fost reacția Andreei Marin la aflarea veștii

Vedeta de televiziune a mai dezvăluit că simplul gând că fiica ei va fi departe de ea o îngrozește si o face să plângă. De când s-a născut Violeta, mai exact din anul 2007, fosta prezentatoare este obișnuită să petreacă tot timpul alături de ea și să o știe în siguranță.

„Nu e ușor să știu asta. Și sincer, am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi la povestea asta. Nu e deloc simplu să știi că pleacă de acasă copilul tău. Și dacă pleacă de aici până la Roman, de unde sunt eu, dar să știi că îți e mai greu de ajuns și nu îți e la îndemână să-l îmbrățișezi”, a mai adăugat Andreea Marin.

