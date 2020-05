In articol:

Chiar dacă este optimist din cale afară, Viorel Cataramă s-a asigurat că, în cazul în care va face vreo formă mai gravă de coronavirus, totul va fi în regulă pentru el și familia sa și, normal, pentru firmele pe care le conduce.

Citeste si: Olivia Steer, fascinată de Viorel Cataramă. ”Eroul va lupta cu balaurii”! Politicianul s-a expus voluntar la COVID-19 pentru a demonstra că nu există!

Citeste si: VIDEO | Viorel Cataramă, lăsat singur în casă de soţie

”Teoretic, e posibil să am simptome grave. Dar eu am mers pe statistică. Și statisticile arată că 90-95% din populație primește acest virus și îl dă afară așa cum a intrat. Adică nu pățește nimic. Există un segment mic de populație care se îmbolnăvește, care se tratează și scapă, și există un procent și mai mic care se îmbolnăvește și chiar dacă se tratează nu scapă. Dar eu fac parte din categoria bărbaților sănătoși și am ferma convingere că nu voi păți nimic pentru că acest virus nu mă atacă pe mine care sunt sănătos, ci are consecințe negative asupra unor oameni care au afecțiuni pe care eu nu le am. Și ca mine sunt 90-95% din populația României”, explică, optimist, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Viorel Cataramă.

Mai mult decât atât, explică omul de afaceri, perioada care se încheie, cea a stării de urgență, i-a adus doar necazuri când vine vorba de afaceri. ”Eu sunt unul dinte cei care suferă din plin, am pierderi uriașe ca urmare ale acestor decizii ale autorităților române. Eu a trebuit să îmi închid afacerile în această perioadă, am fost fost obligat să închid magazinele și dacă am închis magazinele am închis fabricile. Eu am suferit foarte mult și va fi foarte greu să repornești, și o știu pe propria piele, dar am suferit eu și au suferit și cei 1000 de angajați ai mei. Eu o spun, și nu de ieri de azi, că se duce o politică deliberată, la nivelul întregii clase politice, de distrugere a capitalului românesc, și nimeni nu vrea să asculte acest lucru. Aceste două luni au fost lovitura mortală dată capitalului românesc. (...) Cred și știu că nu voi păți nimic. Sunt suficient de înțelept să știu ce fac și să nu creez probleme familiei. Și nici persoanelor care sunt apropiate, și nici angajaților”, a explicat Viorel Cataramă, explicând voalat că, în cazul în care se întâmplă ceva cu el, lucrurile sunt bine puse la punct.

Viorel Cataramă este convins că autoritățile au abordat greșit criza coronavirusului: ”Prețul este prea mare și nu se justifică”

”În lume, față de acest virus, sunt două metode de combatere: metoda izolării și metoda imunizării de grup. Chiar din momentul în care s-a decretat, sau s-a intenționat decretarea stării de urgență, eu am fost singura persoană din spațiul public care am militat pentru utilizarea metodei imunizării de grup. Care înseamnă că oamenii își continuă activitățile, munca, își păstrează drepturile și libertățile fundamentale și numai persoanele vulnerabile sunt protejate cu adevărat, de toată lumea, inclusiv de stat. Celelalte persoane sunt îndrumate, sfătuite, consiliate, etc, dar nu se întâmplă nimic grav din punct de vedere economic. Aceasta era metoda de urmat dintr-un motiv foarte simplu: astăzi ni se spune că ieșim din starea de urgență și că trebuie să facem următoarele lucruri: să ne spălăm de câteva ori pe mâini și pe dinți, să purtăm mască, să păstrăm distanța... Păi asta puteam să o facem și acum două luni. Nu trebuia să falimentăm România ca să facem ce trebuia să facem acum două luni. (...) Virusul există și, oficial, niciun vaccin nu există și, anul acesta, nici nu va fi descoperit. Adică am stat două luni degeaba în casă și când ieșim din casă ne întâlnim cu același inamic și în proporție de 90-95% nu vom avea nimic. (...) Noi începem imunizarea de grup de vineri. Sistemul medical este la pământ în România. Dar de ce? Pentru că, timp de 30 de ani, românii au votat numai structuri mafiote care au devalizat toate sistemele, inclusiv cel medical, și care au vândut România aproape pe nimic străinilor. Acum românii ajung să plătească nota de plată pentru ce au făcut timp de 30 de ani. Devalizarea sistemului medical s-a făcut conștient de persoane care au beneficiat de informații și care au avut acces la putere. Astăzi, la fel ca și acum două luni, sistemul medical este la pământ”, explică omul de afaceri.

Mai mult decât atât, Viorel Cataramă nu se ferește să arate consecințele pe care, consideră el, le vom suporta foarte greu, pe termen lung. ”România nu are numai coronavirus. Până acum am generat 1,5 milioane de șomeri, împreună cu familiile lor fac 4 milioane de oameni pe care i-am nenorocit. Și am mai declarat infractori peste 4 milioane de oameni, cei care au peste 65 de ani, pe care i-am arestat la domiciliu. Am nenorocit peste 10 milioane de oameni, în România, pe mult timp de aici încolo. (...) Nu știu când își va reveni România, economic. Ceea ce spun eu este că nu era nevoie să falimentăm România, să generăm 1,5 milioane de șomeri, să aducem atât de multă suferință la milioane de români doar pentru a ne ocupa de coronavirus. Ceea ce vreau să spun eu, și poate părea cinic, este că pentru câțiva, pentru câteva zeci, sute de persoane, în pericol de a muri nu poți să distrugi o țară, să îi iei drepturile și libertățile fundamentale și să o falimentezi din punct de vedere economic. Prețul este prea mare și nu se justifică”, spune Viorel Cataramă.