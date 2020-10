Viorel Lis a fost la un pas de moarte! Prima reacție a Oanei Lis: „Să îmi găsesc un alt moș cu bani!”

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani [Sursa foto: Instagram]

Viorel și Oana Lis formează unul dintre cele mai contorversate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au demonstrat că dragostea rezistă indiferent de vârstă. Soția fostului edil a fost alături de bărbatul alături de care a decis să-și petreacă viața în fiecare moment, în special cele grele. Oana Lis a povestit pentru un post de televiziune un moment în care a crezut că soțul ei se va stinge din viață.

Oana Lis și-a sunat soțul pentru a afla ce vrea de la magazin, însă s-a izbit de un răspuns neașteptat. Viorel Lis nu și-a recunoscut propria soție la telefon, moment în care vedeta s-a speriat și a apelat la un doctor.

„Când am crezut că îl voi pierde pe Viorel, primul meu gând a fost să îmi găsesc un alt moș cu bani. A fost un moment foarte greu. L-am sunat și l-am întrebat ce vreau să îi iau de mâncare și m-a întrebat cine este la telefon. Am ajuns în 15 minute acasă și am consultat un medic care să îl ajute”, a declarat Oana Lis.

Oana și Viorel Lis, la nuntă

Oana Lis, gest impresionant pentru a-i salva viața soțului ei!

Mai mult decât atât, Oana Lis a mărturisit că sănătatea soțului ei este mai importantă decât banii. Din acest motiv, ea a decis să vândă una dintre firmele fostului edil, bani de pe urma cărora au trăit mai bine de doi ani de zile.

„La început am cerut ajutorul unor prieteni pentru firmă, dar am considerat mai importantă sănătatea lui Viorel și atunci am vândut firma și am trăit doi ani din acei bani. Toată viața mi se spunea să muncesc și să nu mai stau după Viorel”, a adăugat Oana Lis, pentru un post de televiziune.