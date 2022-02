Viorel Lis a pierdut definitiv pensia de revoluționar. Reacția fostului edil, în urma decizie: ”O porcărie!”

In articol:

Lotivură dură pentru Viorel Lis. Fostul primar al Bucureștiului a pierdut lupta cu Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist din România, în perioada 1945-1949.

Ajuns la 77 de ani, Lis poate să-și ia definitiv gândul de la ajutorul financiar pe care dorea să-l primească, fiind acum beneficiarul doar a unei

indemnizații mult mai mici pentru deținerea certificatului de revoluționar-luptător al Revoluției Române.

Viorel Lis a pierdut dreptul la pensia de revoluționar

Decizia Curții de Apel București, de a-l exclude pe Viorel Lis de pe lista celor care primesc pensie de revoluționar, vine după ce, fostul edil a arătat instanței că, din cauza unor probleme de sănătate , nu a putut depune, în termen de 90 de zile, cererea necesară către Secretariatul de Stat.

Pentru a dovedi că se află în imposibilitatea de a se deplasa, Viorel Lis a prezentat oficialilor acte medicale, prin care a dovedit diagnosticul de care suferă: ”în mod repetat, fiind luat în evidență neurologică, aflându-se permanent sub observație și tratament medicamentos și suferind numeroase internări”.

Însă chiar și așa, judecătorii i-au respins cererea fostului edil, pe motiv că actele medicale nu dovedesc ” o imposibilitate absolută de depunere a cererii de eliberare a certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.

Decizia luată de Curtea de Apel a fost una surprinzătoare pentru soțul Oanei Lis, mai ales că a aflat acest fapt din presă.

El spune că suma de 1.000 de lei pe care ar fi trebuit să o primească i-ar fi fost de ajutor, doar că, pentru că nu se poate deplasa încât să ajungă în fața instanței, acum totul este în zadar. Fapt ce-l face să îi pară rău că a pierdut un drept pe care, spune el, îl merita.

”Îmi pare rău, era dreptul meu!”

”Nici nu știu, s-a dat sentința? A respins Curtea de Apel? Nu știam. Oricum, e o porcărie, eu am întârziat cu depunerea dosarului, pentru că am fost bolnav. N-am putut să mă duc și pe urmă nu s-a mai putut face nimic. Perioada de înscriere a fost foarte mică. N-am ce face. Îmi pare rău, era dreptul meu! Da, e adevărat, eu beneficiez de o pensie de revoluționar, sunt 1.000 de lei. Asta e viața! Nu pot să fac eu nimic. Cum să ajung în instanță, când eu nici nu mai pot să merg? Mă ridic din pat, dar nu mă pot deplasa decât dacă mă țin de cineva. Eu am un grad de handicap în care pot primi doar bilete gratis la metrou, la tramvai, scutire de impozit, nu și pentru însoțitor”, a declarat Viorel Lis pentru Fanatik.

Pe lângă pensia de revoluționar, dacă ar fi primit-o, Viorel Lis primește lunar de la stat suma de 3.500 de lei, pensie pe care a dobândit-o pentru anii pe care i-a lucrat pe post de inginer.

Chiar dacă pare o sumă decentă, cel care cândva a condus Bucureștiul spune că banii abia îi ajung de la o lună la alta. Medicamentele de care depinde sunt foarte scumpe, iar lunar trebuie să scoată din buzunar pentru cumpărarea lor chiar și 1.500 de lei.

”Mă descurc foarte greu cu banii. Eu iau doctorii de vreo 1.000-1.500 de lei pe lună, dacă nu mai mult. Nu mai am alte surse de venit. Mai am casa de la țară a părinților și un apartament al Oanei pe care l-am închiriat.

Eu n-am putut să fac nimic, să fac firme, să fac afaceri, iar acum am pensie de 3.500 lei. Asta e pensia de la statul român, din anii în care am lucrat ca inginer, la început”, a mai spus fostul edil pentru sursa mai sus menționată.

