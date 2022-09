Viorel Lis, prima apariție la TV, după ce a fost în stare gravă! Abia vorbește și nu se poate mișca. Oana a izbucnit în lacrimi

In articol:

Viorel Lis a trecut prin momente grele în ultima perioadă, asta pentru că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, care s-au tot agravat. Pentru prima dată după ce a fost în stare gravă, fostul edil al Capitalei a apărut la TV, prin intermediul unor fotografii distribuite chiar de către soția lui.

Totodată, pe lângă respectivele fotografii, deși nu a putut fi prezent în platoul de televiziune, Viorel Lis a înregistrat un videoclip pentru oamenii ce îl îndrăgesc și îi sunt alături, transmițând totodată un mesaj pentru cei ce sunt interesați de starea sa de sănătate.

„În ultimul timp n-am vrut și n-am mai vrut să ies cu niciun interviu. Lumea se întreabă ce e cu mine, multe știri au apărut că am murit, că nu mai trăiesc, că sunt foarte bolnav, că sunt internat, că sunt la terapie intensivă, dar totuși Dumnezeu m-au ajutat, am trecut prin toate, am trecut prin multe, multe boli cum ar venit. Am avut o operație de colicist, infarct, operație pe inimă, paralizie parțială, picioarele m-au cam lăsat, acum încerc să-mi revin. Mintea mi-a rămas trează.(...) Gândesc și văd lucrurile așa cum sunt, n-am nicio problemă, e adevărat, la ora actuală, toate discuțiile pe care le-a avut Oana cu presa este despre mine și despre sănătatea mea, dar sunt sigur că pot să și particip la altfel de interviu, să discut despre probleme politice, economice care se întâmpla la ora actuală în țară și în lume. În același timp pot să spun că îmi aduc aminte despre petreceri, unde ne întâlneam cu multe personalități, care multe dintre ele la ora actuală nu mai sunt și îmi aduc aminte și nu voi uita niciodată acele întâlniri. Asta este viața mea, la ora actuală nu pot decât să fac exerciții ca să pot să mă ridic în picioare. Este foarte greu și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să mă refac cât de cât ca să pot să mă deplasez.”, a declarat Viorel Lis, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Ce face Viorel Lis în fiecare zi

De asemenea, Oana Lis a mai povestit și ce face Viorel Lis în fiecare zi, după ce a fost în stare gravă din cauza problemelor de sănătate. Blondina spune că fiecare zi depinde de starea de spirit a bărbatului și în funcție de aceasta ori se relaxează și se uită la televizor, ori face exerciții pentru recuperare.

„În fiecare zi uneori poate să îi fie mai rău, poate să aibă tensiunea mică sau mare și atunci nu poate să facă nimic, stă, pur și simplu stă, se uită la televizor, dar când e mai ok, face exerciții, lucrez cu el, avem kinetoterapeut care vine acasă.”, a declarat Oana Lis, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

