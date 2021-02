Viorel Lis, probleme grave de sănătate, fix de ziua lui! Ce a pățit fostul edil al Capitalei: ”Am dureri groaznice și merg foarte greu”

In articol:

Astăzi, Viorel Lis a împlinit frumoasa vârstă de 78 de ani. Din cauza problemelor cu care se confruntă de-a lungul timpului, Viorel Lis nu s-a putut bucura de ziua sa de naștere. Fostul edil al Capitalei a fost nevoit să treacă prin momente dificile de ziua lui.

Ei bine, soțul Oanei Lis se confruntă cu o semi-pareză în zona picioarelor.

Deși se confruntă cu probleme serioase de sănătate, Viorel Lis susține că este un bărbat fericit alături de soția sa. Mai mult, acesta a precizat că Oana Lis este mereu lângă el și îl ajută.În cadrul unei emisiuni de televiziune, fostul edil al Capitalei a povestit despre starea sa de sănătate. Potrivit spuselor sale, Viorel Lis se confruntă cu dureri groaznice, iar din cauza acestora abia mai poate să meargă.

„ Nu pot să petrec din mai multe motive. În primul rând, și mie, și Oanei, ne este frică de acest virus, Covid, și în al doilea rând, am unele probleme de sănătate. Sunt bine, dar am probleme, am un fel de semi-pareză, trebuie să mă duc la un doctor, ori să mă opereze, ori să fac recuperare. Este la picioare, am dureri groaznice și merg foarte greu, câteodată nici nu pot să merg. Oricum, ce este bine pentru mine, e că o am pe Oana lângă mine, care nici nu mă așteptam să fie atât de aproape de mine și să am atâta ajutor din partea ei”, a declarat Viorel Lis.

Viorel și Oana Lis[Sursa foto: Facebook]

Viorel Lis așteaptă să se imunizeze cu serul anti-COVID

Viorel Lis a mai precizat că a făcut niște analize, iar rezultatul acestora nu a fost deloc bun.

Totodată, fostul edil a explicat că înainte de intervenție, trebuie să se vaccineze cu serul anti-COVID. Acesta este programat la sfârșitul lunii martie.

„Am o fată care este plecată în America, un băiat care e la casa lui, deci cam pe Oana o am, singură. Oana este lângă mine din toate punctele de vedere. Când se termină pandemia, vreau să-mi fac o zi, dar cred că atunci când fac 8 ani, pardon, 80 de ani. Am probleme, în sensul că am făcut analizele, sunt destul de urâte și am două posibilități, dar nu pot să fac nimic până când nu fac vaccinul, pentru că mi-e frică și mie, și Oanei, de Covid și vaccinul îl fac la începutul lui martie”, a mai adăugat fostul edil al Capitalei.