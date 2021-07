Viorel Lis și-a scris testamentul! Iată ce îi rămâne Oanei Lis: „Eu decid ce facem cu banii”

Ce scrie în testamentul lui Viorel Lis 15:51, iul 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

Viorel și Oana Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani de zile. Vedeta a fost criticată de foarte multe ori că ar fi cu fostul edil pentru averea lui. Blondina a negat de fiecare dată că acesta ar fi fost motivul pentru care s-a căsătorit cu Viorel Lis.

În ultima perioadă, cei doi au trecut prin mai multe momente dificile. Starea de sănătate a fostului politician s-a agravat, iar majoritatea banilor se duc pe tratamente.

Oana Lis a dezvăluit pentru un post de televiziune că a venit și momentul în care soțul ei să își scrie testamentul. Viorel Lis și-a rezolvat socotelile cu fosta soție și copiii în momentul divorțului, iar singurul lucru care le rămâne este apartamentul în care Oana Lis și fostul edil al Capitalei locuiesc. Soția lui Viorel Lis a dezvăluit că a fost deja trecut pe numele ei.

„A trecut casa pe numele meu. La divorț, el a făcut partaj, le-a dat tot ce au avut nevoie copiilor și fostei soții. Acum eu decid ce facem cu banii. Toate sunt pe capul meu!”, a spus Oana Lis în cadrul unei emisiuni televizate.

Ce pensie are Viorel Lis

Oana Lis a mărturisit că soțul ei are o pensiune de 3.000 de lei pe lună. Vedeta a recunoscut că această sumă nu este de ajuns pentru a acoperi toate cheltuielile pe care cei doi le au, inclusiv tratamentul și ajutorul de care Viorel Lis are nevoie.

„Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3.000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet... nu-i ajung 3.000 de lei. Oamenii nu înțeleg că noi glumim foarte mult și chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste sau că îi iau pensia.

Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infiermieră care să aibă grijă de el.(...) Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii?”, a explicat Oana Lis, la un post de televiziune.