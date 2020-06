In articol:

Emily Burghelea și-a dat demisia și toată lumea a luat foc atunci când asistenta a dezvăluit motivul: Viorel o bate pe Vulpița. Nimeni din emisiune nu știa despre acest lurcu, ba chiar s-a venit cu contra-argumente. Radu Rotaru, reporterul care i-a avut ”în grijă” pe Vulpția și Viorel bagă mâna în foc că inflormația e falsă.

”Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată”, a explicat reporterul Radu Rotaru.

Viorel recunoaște că Emily Burghelea a avut dreptate! ”I-am spart telefonul”

Doar că realitatea ultimelor luni de emisiune cu audiențe-record îl cam contrazice pe acesta. Vulpița s-a plâns nu o dată că Viorel a agresat-o. Chiar și Viorel a recunoscut acest lucru, însă a susținut că acest lucru s-a întâmplat punctual, acum nu mai e cazul de așa ceva.

”Da, am bătut-o o singură dată pentru că nu m-a ascultat. A fost o ceartă, nu mai țin minte de la ce, și eu strigam la ea. Nu am zis nimic, dar apoi am înjurat-o, i-am luat telefonul din mână, l-am spart și apoi am luat-o de mână și am împins-o”, a povestit Viorel în luna ianuarie a acestui an, chiar în platou.

Citeste si: Emily Burghelea,mesaj la șase dimineața, după ce și-a dat demisia: „Nu am putut să adorm!” Ce a găsit fosta asistentă de televiziune pe terasă

Citeste si: Emily Burghelea, detaliile care au dus la demisia sa din televiziune: „Nu pot să tac când cineva vine la mine și spune că sunt singura variantă de scăpare”

Citeste si: Emily Burghelea a spus adevărul! Iată dovada că Vulpița a fost bătută de Viorel

O lună mai târziu, Vulpița a povestit cum a fost bătută de Viorel, însă de această dată femeia a spus că s-a întâmplat nu o dată ci de două ori. Doar că a fost ”mai demult”.

Viorel recunoaște că Emily Burghelea a avut dreptate! Vulpița: ”M-a bătut de două ori”

”De două ori m-a bătut. A doua oară cu fostul naș. A venit fostul naș peste mine, m-a dezbrăcat, un nasture, și eu aveam fetița mică. S-a dezbrăcat până la jumate și eu numai un nasture. Soacra mea l-a invitat la noi acasă. Eu eram cu fata acasă. Soacra era la treabă, socru cu căruța plecat. Viorel, la muncă. I-am spus lui Viorel la telefon. El căuta să-l bată pe naș. (M-a bătut pentru că, n.r.) a zis că nu vreau să recunosc – că tu vrei să desparți familiile”, a povestit Vulpița tot în platou.

Viorel recunoaște că Emily Burghelea a avut dreptate! Tatăl Vulpiței: ”Fata mea s-a plâns că o mai bate”

În fine, nu mai departe de acum o lună, tatăl Vulpiței a intrat în direct prin telefon și în cadrul emisiunii a sfătuit-o pe Vulpița să divorțeze de Viorel pentru că acesta este violent cu ea. ”Dacă nu mai poate trăi cu el... S-a plâns la mine că el o mai bate”, a spus bărbatul.

Cu cel puțin trei mărturii făcute în direct, în studioul de televiziune, e aproape imposibil de înțeles cum de echipa show-ului care i-a făcut celebri pe Vulpița și Viorel nu a avut habar de tratamentul la care este supusă femeia. Sau măcar de faptul că aceasta se plânge că este agresată. Pur și simplu, toată lumea a fost șocată că Emily Burghelea a putut să scoată o asemenea ”inepție”, motiv pentru care aceasta ar fi sot dată afară, nu ar fi plecat cu demisie, așa cum a spus asistenta.