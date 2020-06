In articol:

Viorica Chiurciu este femeia care a clădit, alături de soțul ei, Dr. Ing. chim. Constantin Chiurciu, un imperiu financiar, compania românească Romvac. Cei doi, alături de oamenii de ştiinţă de la Romvac, au creat peste 300 de produse medicinale de uz veterinar, pentru toate speciile de animale crescute în România. Printre realizări, se înscriu şi cele 18 brevete de invenție deţinute, toate utilizate în producție.

Acum a rămas singură în lupta cu viața, după dispariția fulgerătoare a celui care i-a fost jumătate în viață, dar frumoasa femeie nu s-a lăsat și continuă să meargă înainte cu și mai multă putere și motivare.

De curând, Viorica Chiurciu a fost protagonista unui pictorial de excepție realizat pentru o revistă Glossy din România, fotografii pe care le publicăm, și noi, azi.

Premiată de Academia Română (ASAS) cu distincția Paul Riegler, cercetător științific gr. I, doctor în științe medicale și director director general al Companiei Romvac, Viorica Chiurciu este omul de știință care a înnobilat și a dat, încă o dată, valoare cuvântului „românesc”, prin realizările din medicina umană și veterinară care au trecut dincolo de granițele țării. Lector la conferințe internaționale, autor al multor cărți de medicină, cu articole în publicații științifice și apariții în emisiuni radio și TV de specialitate, Viorica Chiurciu nu este numai doctorul în halat alb imaculat, dar și cel al sufletelor noastre pe care le mângâie prin cântecele sale de folclor autentic.

Plecând de la pericolul amplificării fenomenului de rezistenţă antimicrobiană, apărut ca urmare a utilizării necorespunzătoare a antibioticelor, Romvac a lansat pe piață Oul hiperimun PC2 și gama Imunoinstant de produse de uz uman, 100% naturale, cu anticorpi IgY, ca adjuvant în terapia specifică a infecțiilor bacteriene, inclusiv a celor care prezintă rezistență la antibiotice, precum Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., Escherichia coli şi Staphylococcus aureus. În ultimii doi ani, Romvac a sporit până la 28, spectrul agenţilor patogeni faţă de care produsele din gama Imunoinstant prezintă acţiune directă şi specifică. Produsele pot fi folosite de persoanele de toate vârstele, copii și adulți, mai ales dacă au un sistem imunitar slăbit și au fost expuși la infecții.

”O mândrie nu numai de om de ştiinţă, dar şi de român este faptul că produsele noastre îndeplinesc condițiile de calitate, performanță și diversificare din punct de vedere al gamei, fapt care a făcut din Romvac un brand național, asigurându-şi notorietatea şi pe plan extern, unde acestea sunt tot mai solicitate. Trebuie să menţionez că numele Romvac se leagă nu numai de medicina veterinară, ci și de cea umană, și asta încă din anii ’80, când am participat la producerea valvei biologice în colaborare cu Prof. Ioan Pop de Popa, de la Spitalul Fundeni. De asemenea, o perioadă am produs și vaccinul antigripal uman. Însă, cu siguranţă, cea mai mare realizare în domeniul medicinei umane este obținerea produselor cu imunoglobuline Y din gama Imunoinstant, care au beneficii multiple asupra sănătății omului, căruia, în funcţie de agentul patogen, i se poate asigura terapie personalizată împotriva microorganismelor rezistente la antibiotice. Numai la cabinetul nostru, sunt în evidenţă peste 5400 de pacienţi, din care, peste 3000 sunt pacienți vindecați clinic de psoriazis sau care urmează terapia cu Imunoinstant împotriva acestei boli. Şi da, încă un motiv de bucurie pentru lucrul bine făcut, este că Romvac a înregistrat o premieră mondială, fiind primii din lume care am vindecat clinic, o fetiță de 5 anișori de psoriazis vulgar generalizat. Ştim foarte bine că pentru copiii cu psoriazis, nu există tratament alopat din cauza efectelor secundare care apar prin adminstrarea acestuia”, declară Viorica Chiurciu.

Viorica Chiurciu, cea care conduce un imperiu, pictorial de excepție! "Tot ce mi se întâmplă acum este ancorat în copilăria mea"

Recunoaşterea beneficiilor terapiei cu Imunoinstant pentru sănătatea omului, s-a produs la Salonul Internațional al Cercetării științifice, Inovării și Inventicii, desfășurat Cluj – Napoca, în martie 2018, când Imunoinstant a fost distins cu 2 Medalii de Aur și 4 de Bronz. Aurul a fost acordat Companiei Romvac, pentru merite deosebite în medicina umană, respectiv pentru obținerea și utilizarea imunoglobulinelor din gălbenuş de Ou hiperimun PC2 (Igy), dar şi pentru procedeul de tratament imunologic cu produse biologice PC2, utilizat în epidermoliza buloasă.

Pe lângă multele realizări care au marcat medicina umană și veterinară, Dr. Viorica Chiurciu a ales să se întoarcă către o pasiune care apăruse încă din copilărie: muzica, domeniu pe care, ca un adevărat perfecționist, a ales să îl abordeze tot cu profesionalism.

”Tot ce mi se întâmplă acum este ancorat în copilăria mea. Încă de atunci îmi plăcea să citesc mult și, ca orice copil, visam să fiu, pe rând, unul din personajele cărților mele. Așa s-a născut dorința de a fi actriță, artistă, cântăreață, dar și medic. În final, am ales să mă dedic medicinei și, cu toate acestea, în sufletul meu au rămas aceste vise care, iată, mai târziu au început să prindă contur.

Satul și educația primită de la părinți și dascăli au contribuit la dragostea mea pentru folclor. Chiar jocurile cu ceilalți copii, când ieșeam la poartă și improvizam concursuri de muzică populară, fiecare având un caiet cu cântece, personalizat cu flori presate și „Te iubesc”-uri scrise în colțurile paginilor, au fost ca o experiență în fașă, pentru pasiunea mea de astăzi.

Până la urmă, tind să cred că fiecare dintre noi știe ce caută în viață, deși atunci când găsim acel ceva, suntem tentați să-l punem pe seama întâmplării.

Reluarea drumului în muzică a avut loc în urmă cu zece ani, ca o provocare, la emisiunea „O dată-n viață”, când am fost remarcată de oameni de muzică și mi s-a recomandat să-mi studiez vocea cu profesori.

Deși muzica este o pasiune, am vrut să nu cad în patima lucrului făcut superficial și, în acest fel, mi-am lucrat vocea cu profesori renumiți: Moravec Ecaterina, Duțescu Gabriela și Mustățea Aurel. Aceștia mi-au confirmat talentul și m-au încurajat să pășesc pe scenă. Mergând pe acest principiu, am ajuns să studiez muzica chiar la Conservator, respectiv la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, la îndemnul doamnei profesoare Sanda Marc Roman, care a contribuit la tehnica mea vocală și m-a făcut să-mi asum acest pas, fapt pentru care îi port o deosebită recunoștință.

O stimă inestimabilă îi port și profesorului Gheorghe Roșoga, cu care am făcut primii pași pe scenă.”, declară Viorica Chiurciu.

Repertoriul artistei cuprinde cântece oltenești

Repertoriul Vioricăi Chiurciu cuprinde cântece oltenești și toate reflectă și păstrează elementele tradiționale specifice zonei.

”Consider că în viaţă trebuie să facem puţin din toate, pentru a ne mulţumi şi mintea, şi sufletul. Dar, indiferent de ce alegem, este nevoie de moderaţie. Da, trebuie să muncim, însă nu avem voie să uităm de noi ca oameni, ca suflete care îşi găsesc mângâierea şi hrana în frumuseţile lăsate de Dumnezeu nouă. Astfel, eu îmi hrănesc sufletul prin cântecul popular, dau voce bucuriilor prin el şi tot cu ajutorul lui, îmi plâng şi îmi alin durerea. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dat şi-i mulţumesc şi publicului pentru toate aplauzele sale calde sau puternice şi care dau un plus de valoare cântecelor mele care păstrează elementele folclorului românesc autentic, specifice zonei oltenești, tocmai din respect pentru cântec, dar şi pentru toţi cei ce mă ascultă.”, mărturisește Viorica Chiurciu.