Viorica Dăncilă a ajuns șomeră după eșecul de la alegerile prezidențiale? Cu ce se ocupă acum fostul premier

Viorica Dăncilă a participat la alegerile prezidențiale din anul 2019, împotriva lui Klaus Iohannis. După ce a pierdut în turul II, politiciana a decis să plece de la conducerea Partidului Social Democrat. Pierderea alegerilor prezidențiale au demoralizat-o pe social-democrată, care a dispărut pentru o perioadă lungă de timp de pe scena politică.

Ea a mărturisit că nu este șomeră, ci acordă consultanță mai multor firme private. Cu toate acestea, ea este în continuare membră în PSD.

„Am avut o perioadă în care am stat acasă cu familia, în Bucureşti, am acordat şi acord consultanţă mai multor firme private. Nu sunt şomeră, cu toate că unii şi-ar fi dorit acest lucru. Sunt membru de partid, nu am mai activat într-o organizaţie.

Am rămas membru de partid pentru că voi rămâne social democrată. Nu activez în nicio organizaţie pentru că ceea ce s-a întâmplat după alegerile prezidenţiale m-a dezamăgit foarte mult şi m-a făcut să stau pe margine, nu pentru că mi-aş fi dorit eu acest lucru, ci impus de actuala conducere (a PSD)”, a explicat Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru un post de televiziune.

Viorica Dăniclă, în perioada în care era prim-ministru [Sursa foto: Captura Video]

Viorica Dăniclă va lansa o carte despre perioada tumultoasă în care s-a aflat în fruntea Guvernului!

Viorica Dăncilă pregătește o lovitură pentru membrii Partidului Social Democrat. Fosta șefă a Executivului va lansa o carte, pe care a scris-o alături de jurnalista Marga Nițu, în care va povesti despre perioada în care s-a aflat la guvernare, cât și despre relația cu

Liviu Dragnea.

„Pentru a răspunde curiozității prietenilor și neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărți-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Nițu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD.

Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului”, a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa de Facebook.