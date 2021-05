Viorica Dăncilă este noul consilier pe strategie al lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR. Cum a obținut postul și se salariu va avea

In articol:

Viorica Dancilă este noul consilier pe strategie al lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR! Aceasta este la noul loc de muncă din 14 mai și are un salariu net de aproximativ 10.000 lei pe lună, scrie antena3.ro. Fostul premier ocupă acum funcția de Consilier de Strategia de Sustenabilitate și Energie Verde la Banca Națională Română.

Programul de muncă urmează să-l înceapă de la 1 iunie.

Viorica Dăncilă a depus un dosar şi a susţinut un interviu pentru angajare. Fosta condidată la alegerile prezidențiale va ocupa în cadrul BNR funcţia de consilier pe strategia de sustenabilitate şi energie verde.

Viorica Dăncilă[Sursa foto: Facebook]

Viorica Dăncilă, lucruri neștiute din viața de familie

La vârsta de 26 de ani, Viorica Dăncilă l-a adoptat e Victor. Fostul prim-ministru a povestit momentul emoționant în care l-a zărit pentru prima dată pe fiul ei.

„ La vârsta de 26 de ani l-am adoptat pe Victor. Viorica Dăniclă, la 26 de ani, era un om carea avea o meserie, un om stăpân pe picioarele lui, dar care nu cred că era era pregătit să facă acest pas. S-a întâmplat că-l văd pe Vicotr, o colegă lucra la o centrală telefonică, eram inginer și lucram la birouri. Mi-a spus într-o dimineață că un copil a fost abandonat și mai multe colege am fost să îi ducem copilului cele necesare.

Am mers, l-am văzut și în momentul acela am realizat că nu îl pot lăsa pe Victor acolo. Am simțit o legătură sufletească. Când am văzut ghemotocul acela mic că plângea și parcă își striga neputința și disperarea, eu am simțit că mi s-a adresat mie și că nu îl pot lăsa acolo. Familia a fost neîncrezătoare la început și e normal, aveam doar 26 de ani. Eram la început de durm și carieră, aveam doar doi ani de când am terminat facultatea”, a povestit Viorica Dăncilă.