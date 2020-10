Denise Rifai și Viorica Dăncilă

In cea de-a doua editie a emisiunii, „40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata aseara la Kanal D, Viorica Dancila a raspuns celor mai incisive intrebari din inaintea, din timpul si de dupa mandatul de Premier al Romaniei.

Fostul sef de Guvern al Romaniei a oferit raspunsuri detaliate, la toate cele 40 de intrebari adresate de moderatorul emisiunii, Denise Rifai, atat despre cariera in politica, viata personala, cat si despre planuri de viitor.

Viorica Dancila a vorbit despre factorii care au condus la gafele de protocol pe care le-a facut in mandatul de premier, atat de dezbatute in spatiul public.

„Era o lipsa de coordonare cu Serviciul de protocol, drept dovada am adus pe altcineva la protocol. Eu nu cred ca o persoana poate fi familiarizata cu toti pasii legati de venirea unei personalitati, nu inveti aceste lucruri la scoala. Aceste lucruri trebuie sa ti le explice cei de la protocol. Nu vreau sa fac acuzatii. Nu cred ca aceste lucruri sunt legate doar de Viorica Dancila pentru ca am vazut astfel de situatii si la alte persoane. Nu spun asta ca o justificare. Eu cred ca atunci, la inceput, intram intr-o noua perioada cu foarte multe presiuni, in care aveam nevoie in jurul meu de oameni care sa ma sprijine pentru orice eveniment, actiune si detaliu legate de o anumita participare la un eveniment”, a explicat Viorica Dancila.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Tot in editia de aseara, o alta intrebare sensibila si-a gasit raspunsul in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Fostul premier a explicat motivul pentru care s-a opus modificarilor din Justitie, daca au existat presiuni in acest sens si daca, din acel moment, s-a schimbat relatia acesteia cu Liviu Dragnea si cu partidul din care facea parte.

Denise Rifai și Viorica Dăncilă

„Consider ca Justitia trebuie sa fie independenta si politicul nu are ce sa caute in Justitie. Justitia trebuie facuta de magistrati si ei trebuie sa hotarasca ce trebuie schimbat, ce trebuie sa mearga in continuare, la fel, pentru a avea o justitie independenta in Romania, in care sa creada fiecare roman. Sa avem certitudinea ca atunci cand mergi in fata Justitiei iti gasesti dreptatea. In acelasi timp, trebuie sa nu uitam de drepturile omului. Da, au existat presiuni pentru amnistie si gratiere, am spus acest lucru, dar nu aceasta, probabil, a fost un motiv de a strica relatiile cu Liviu Dragnea. Aveam pareri diferite pe multe probleme si acest lucru a dus la o abordare diferita. Am considerat ca tara si romanii sunt mult mai importante decat ceea ce iti spune un lider sau altul. Multi au vazut in mine, la inceput, o marioneta, un om manevrabil, dar am aratat ca Viorica Dancila a fost un om puternic si nu a putut sa fie manevrat de nimeni”, a povestit aceasta.

Nici intrebarile legate de viata personala a Vioricai Dancila nu au ramas fara raspuns, fostul om politic a povestit despre unul dintre gesturile pline de curaj de a adopta un copil, fara a avea sustinerea sotului sau, la acea vreme. Aceasta a povestit despre motivul care a stat la baza deciziei de a adopta copilul.

„Asa a vrut Dumnezeu, ca sa ma regasesc intr-un loc in care un copil era abandonat, un copil care plangea si parca cerea ajutorul. In momentul in care am vazut acest copil avea 3 zile, mi-am dat seama ca viitorul meu inseamna ca acest copil sa vina in familia mea. Am mers acasa, i-am spus sotului meu ca eu vreau sa infiez acest copil, indiferent de consecinte. Eram foarte tanara, nu eram pregatita pentru a infia un copil, dar sotul meu a fost de acord, vazand ca imi doresc atat de mult acest copil, ca in fiecare zi mergeam la spital, sa il vad, ca il iubeam atat de mult pe cel care avea sa imi devina fiu in foarte scurt timp(...)A fost cea mai mare realizare a vietii mele!(...)Ii indemn pe toti sa faca acest pas, cel mai important lucru in viata este sa cresti un copil”, a povestit Viorica Dancila.