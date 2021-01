Viorica Dăncila spune tot! Povestiri din culisele guvernării PSD. „Sunt lucruri care trebuie spuse"

In articol:

Viorica Dăncilă vorbește pentru prima oară despre ceea ce se întâmpla în spatele ușilor închise la Palatul Victoria, pe vremea când PSD-ul era la conducerea României cu ea ca prim-ministru în frunte. De asemenea, Viorica Dăncilă povestește cum șeful partidului, Liviu Dragnea, i-a cerut să dea amnistia şi graţierea.

Viorica Dăncilă a fost premier al României de la 29 ianuarie 2018 până la 4 noiembrie 2019, astfel, devenind prima femeie din istoria României care a ocupat această funcție. A fost susținută la vremea aceea de Liviu Dragnea pentru a ajunge în această poziție, însă relația dintre ei s-a deteriorat încet, iar membrii PSD au acuzat-o de trădare pentru că nu a vrut să dea amnistia și grațierea.

"Îmi amintesc că eram la Scroviștea cu soțul meu, când au venit Paul Stănescu și Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia și grațierea, care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare.

Eu nu am dat, în calitate de prim-ministru, ordonanțe pe justiție. Eu am crezut că justiția nu trebuie să depindă de politic și asta am spus-o de prima dată. Mulți m-au acuzat că nu am dat amnistia și grațierea. Au spus că am trădat. Însă, nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în ședința de guvern", a scris Viorica Dăncilă în cartea sa, potrivit unr pasaje făcute publice în presă .

De asemenea, nu făcea niciun pas fără ca Liviu Dragnea să știe. Acesta avea oameni care îl informau cu privire la orice mișcare pe care facea Viorica la Palatul Victoria.

"A fost foarte greu pentru mine că eram urmărită. Liviu Dragnea avea oameni în jurul meu care îl informau tot ceea ce se întâmpla în guvern", a mai povestit fostul premier .

Viorica Dăncilă scrie o carte despre culisele guvernării PSD [Sursa foto: Facebook]

Cu puțin timp în urmă, fostul șef al Executivului a anunțat că va lansa o carte în care va povesti tot ce nu s-a văzut în timpul cât ea a fost în funcția de premier. Va vorbi, de asemenea, și de relația ei cu Liviu Dragnea, dar și cu alți lideri ai Partidului Social Democrat.

„Pentru a răspunde curiozității prietenilor și neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărți-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Nițu.

Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD.

Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului”,a scris fostul premier pe pagina personală de Facebook.