Viorica Dăncila va publica o carte! Detalii picante despre relația cu Liviu Dragnea

Se pare că începutul acesta de an este un foarte bun pentru Viorica Dăncilă. Fostul prim-ministru al României a spus că este vorba despre o carte-interviu, realizată în colaborare cu jurnalista Marga Nițu. Anunțul a fost făcut chiar pe pagina de Facebook al fostului președinte PSD.

Viorica Dăncila își va lansa o carte-interviu

Totodată, potrivit celor declarate chiar de către fostul premier pe contul său de socializare, cartea-interviu va

avea câteva detalii importante despre Partidul Social Democrat, dar și despre relația pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Liviu Dragnea.

Viorica Dăncila [Sursa foto: Facebook]

„Pentru a răspunde curiozității prietenilor și neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărți-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Nițu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a anunțat Viorica Dăncilă.

Pe lângă aceste aspecte, Viorica Dăncilă mai adăuga faptul că se vor regăsi și multe alte lucruri incomode pentru diferiți politicieni, lucruri care trebuiesc spuse, așa scrie chiar aceasta pe contul său de Facebook.

„Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmează momente interesante”, a scris Viorica Dăncilă, pe contul său de socializare.