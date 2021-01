Viorica de la Clejani vrea să treacă pragul medicilor esteticieni! Ce operații estetice vrea să își facă cântăreața

Viorica de la Clejani este hotărâtă să apeleze la ajutorul specialiștilor.

Intervențiile chirurgicale au devenit în rândul vedetelor un subiect foarte controversat în showbiz-ul românesc. În ultimii ani, majoritatea vedetelor au apelat la medicul estetician. Viorica de la Clejani susține că își dorește să ajungă pe mâna medicilor esteticieni.

Mai exact, soția lui Ioniță de la Clejani vrea o siluetă ca a unei fete de 20 de ani cu care să-și înnebunească soțul. Cu toate că nu e este prima dată când Viorica de la Clejani declară că vrea să se opereze, de data aceasta, cântăreața este hotărâtă să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Abia aștept să treacă pandemia pentru că prima dorință ar fi să slăbesc, să îmi tai stomacul, că am ținut tot felul de diete și degeaba, ba slăbesc, ba mă îngraș, să îmi scot gușa, să îmi scot din sâni. Fără gușa de purcică arăt ca o puștoiacă de 20 de ani, asta mă strică. Eu nu sunt așa grasă, doar că am puțină burtă, dar față o am frumoasă. Vreau să fac niște schimbări că o să-mi pierd bărbatul și vreau să arat ca o gagică faină, bombă să fiu”, a spus Viorica de la Clejani.

Ioniță de la Clejani nu este de acord cu decizia soției sale

Ioniță de la Clejani nu este de acord cu decizia pe care a luat-o soția sa. Ba mai mult decât atât, acesta a mărturisit că Viorica este o femeie frumoasă, și este de părere că nu are nevoie de intervenții. „Niciodată nu va avea nevoie de operații estetice”,a declarat și Ioniță de la Clejani.

