Reporterii Libertatea au refăcut filmul ultimelor ore din viața Veronicăi Popa, din clipa în care a ajuns la spital la șapte dimineața, până la miezuul nopții, când a murit în brațele fiului ei care nu a mai putut să o salveze.

Veronica Popa, femeia din Constanța care și-a petrecut ultimele 16 ore din viață așteptând pe un scaun, ajutor de la medici

Femeia de 70 de ani a ajuns la spital alături de soțul ei care a cerut disperat ajutorul medicilor. Fiul celor doi soți a ajuns și el la spital și le-a cerut medicilor să-i facă un examen tomograf mamei sale. Imediat după ce a primit reziultatele, fiul femeii a început să caute pe Google explicații cu privire la boala mamei sale, pentru că niciunul dintre medicii sau asistentele din spital nu i-au putut explica ce se întâmplă cu adevărat.

”Efectiv, am început să mă lupt cu sistemul. Le-am cerut asistentelor intervenția unui medic pentru a da un diagnostic. Nici un răspuns. După ce am primit rezultatul analizelor imagistice am cerut și mai imperios un medic edificându-mă aproximativ asupra problemelor de sănătate. Cu Google am aflat și eu ce înseamnă fiecare în parte și îmi dădeam seama că este grav. Mi s-a spus că va coborî un doctor chirurg. Nu era niciun doctor în jurul meu pe care să îl rog să intervină”, își amintește Constantin Popa.

Constantin Popa își amintește cu groază cum a fost dat afară de medici, dar după 15 minyte s-a întors lângă femeia care transpira abundent, avea pulsul scăzut, mâinile reci și începuse să geamă de rău din cauza durerilor insuportabile.

„A purtat o mască de oxigen pe față pe tot parcursul șederii mele lângă ea, de la 19:00 la 21:50. Transpira abundent, avea mâinile reci, ochii cianozați, gemea puternic, puls scăzut. În jurul orei 21.40-21.50 a început să aibă mișcări necontrolate ale mâinilor și picioarelor, cauzate de insuficiența respiratorie și de oxigenare a creierului, nemaiavând autocontrol. Asistente erau în jurul nostru, uneia i-am cerut ajutorul în momentul în care pulsoximetrul i s-a desprins de pe deget și aparatul s-a stins. A dat din umeri și a plecat mai departe”, își amintește bărbatul.

În tot aceste timp, o asistentă s-a oprit lângă femeia de 70 de ani și a palpat-o pe burtă întrebând-o dacă este balonată. La scurt timp după asta, femeia nu a mai putut să lupte, și-a dat masca jos de pe față și a murit. Fiul ei a strigat la asistentele care au luat-o pe targă și au dus-o în sala de reanimare, însă totul a fost prea târziu.

„Am văzut la necropsie diverse analize ce s-au efectuat în intervalul orar 08:00 12:00. Analize de sânge în care se vedea saturația precară de oxigen din sânge, EKG cu puls scăzut, interne, CT (computer tomograf) unde se vedea că are apă la plămâni și așa mai departe”, a declarat Constantin Popa pentru Libertatea.