Virgil Ianțu își sărbătorește fiica! Mesajul pe care prezentatorul i l-a transmis Jasminei, la împlinirea vârstei de 17 ani: „Ești copilul perfect”

Astăzi, 26 iulie, Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, își sărbătorește ziua de naștere și împlinește frumoasa vârsta de 17 ani. Fericit nevoie mare, căci azi e sărbătoare în familia sa, prezentatorul TV a ținut să-i facă o urare publică fetei lui, pe internet, acolo unde i-a transmis acesteia un mesaj emoționant.

„Îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-o arăți nouă și celor din jur”

Virgil Ianțu este tăticul mândru al unei adolescente, Jasmina pe numele său, care astăzi a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani. Fericit nevoie mare, prezentatorul TV nu putea trece cu vederea peste o zi atât de specială, așa că a postat o fotografie pe internet, alături de care i-a transmis un mesaj emoționant fetei lui, cu ocazia aniversării ei.

„ La mulți ani, Jasmina și îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-o arăți nouă și celor din jur. Nu știu când au trecut 17 ani, dar voiam să îți spun că ești un copil minunat, cu un suflet bun și cald, ești deșteaptă și plină de viață și din fericire ai și mult umor. Pentru noi ești copilul perfect. La mulți ani și îți doresc să ajungi o bătrânică fericită! #love #family #tatadefata ”, a scris Virgil Ianțu în dreptul imaginii postate pe contul său de Instagram.

Virgil Ianțu, Jasmina și Roxana Alexandru [Sursa foto: Instagram]

Virgil Ianțu și mama fiicei lui vor să se căsătorească

Virgil Ianțu și Roxana Alexandru, mama fiicei lui, au o relație de mai bine de 20 de ani, iar cei doi parteneri sunt logodiți încă din ziua când s-a născut fetița lor, Jasmina, atunci când prezentatorul TV și-a făcut curaj și i-a adresat marea întrebare iubitei lui.

Cu toate acestea, până în prezent, Virgil și Roxana nu au avut timp să facă marele pas, respectiv să devină oficial soț și soție, însă acum cei doi sunt mai pregătiți ca niciodată, motiv pentru care prezentatorul TV a dezvăluit că ar dori ca fericitul eveniment să aibă loc anul acesta sau anul viitor.

„ E cerută, e acceptată, inclusiv eu sunt acceptat. Ne iubim de 20 de ani și ne cunoaștem de 22 de ani. Am cerut-o frumos de soție. În ziua în care s-a născut Jasmine, eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță… și era și un inel și era și un bilețel pe care scria că «Tati este timid și dacă ai vrea să fii soția lui. Fac eu lucrul acesta pentru el». Eram de față și a zis da. S-a bucurat de această cerere. Nu am apucat să ne căsătorim. Ea muncește, eu muncesc ”, a mărturisit Virgil în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Virgil Ianțu și Roxana Alexandru [Sursa foto: Instagram]