Viviana Sposub a confirmat că Andreea Bălan a dat-o în judecată! Cum a reacționat vedeta: „Ăla a fost momentul în care am decis să nu mai tac!”

Viviana Sposub și Andreea Bălan se află într-un adevărat scandal, iar totul a pornit de la niște videoclipuri repostate de iubita lui George Burcea pe Instagram. După ce s-a scris că celebra cântăreață a decis să o dea în judecată pe Viviana Sposub pentru că a repostat niște videoclipuri cu cele două fetițe, iubita lui George Burcea a decis să nu mai tacă și

să își spună partea de adevăr.

În urmă cu puțin timp, concurenta de la „Bravo, ai stil! celebrities” a povestit în mod cronologic modul în care l-a cunoscut pe actualul ei iubit, pentru a pune capăt speculațiilor cu privire că i-ar fi stricat căsnicia actorului. Ulterior, fosta asistentă tv a mărturisit că ambele părți, atât Andreea Bălan, cât și George Burcea, au decis ca cele două fetițe să petreacă timp în locuința tatălui, dar și a ei. Singura doleanță a Andreei Bălan a fost ca pe rețelele de socializare să nu apară fotografii cu fetițele și cei doi iubiți.

„Având în vedere faptul că noi doi am început relația în cadrul unui reality show, eu nu am știut cum va decurge viața de cuplu când ne vom întoarce în societate. Am înețeles la scurt timp că pentru partenerul meu, copiii sunt cea mai mare proprietate(...) Eu am cunoscut fetițele în data de 24 aprilie 2021, ele cunoscându-l deja pe partenerul mamei și cunoscând exact relația dintre cei doi. În data de 10 iulie, mama fetițelor a decis că ele pot petrece cele 3 zile pe săpătmână alături de tată, în afara locuinței acesteia. Astfel că cele două fete au început să vină atât la locuința tatălui, cât și în locuința mea, mama fiind de fiecare dată înștiințată de aceste detalii(...) Orgoliul de femeie e mare, iar singura doleanță a fost să nu se posteze poze în 4 cu noua „prezență feminină” din viața fetițelor, dorința care a fost înțeleasă și respectată, tocmai, pentru bunul mers al lucrurilor”, se arată în mesajul postat de Viviana Sposub.

Viviana Sposub și-a expus partea de poveste pe pagina de Instagram [Sursa foto: Instagram]

Viviana Sposub a răbufnit! Cum a reacționat când a aflat că este dată în judecată de Andreea Bălan?

Viviana Sposub a povestit momentul în care a aflat că este dată în judecată de Andreea Bălan. În timp ce pregătea baia fetițelor, ea a fost sunată de avocata artistei și a fost înștiințată că este dată în judecată pentru că se folosesște de imaginea copiilor. Declarațiile complete ale Vivianei Sposub pot fi citite în GALERIA FOTO.

„La ultima vizită a fetițelor, partenerul meu a făcut niște stories cu acestea, etichetându-mă și pe mine. Le-am repostat cu mult drag, acolo apărând doar fetițele jucându-se (doleanța expusă mai sus fiind respectată: să nu apărem toți 4 în poze). Dar cum ziceam, orgoliul de femeie e mare! La puțin timp distanță am fost sunată de către avocata mamei și înștiințată că sunt dată în judecată pentru că „mă folosesc de imaginea copiilor”. Stăteam cu telefonul la ureche și pregăteam băița fetelor. Ăla a fost momentul în care am decis să nu mai tac! Să spun ce am pe suflet, într-un mod diplomat, desigur. Cine a spus că oamenii buni sunt luați de proști, mare adevăr a grăit”, a mai scris iubita lui George Burcea.