Viviana Sposub a vrut ca toată lumea să afle vestea asta de la ea: „Ceva foarte important pentru mine”. A făcut acest pas la scurt timp după ce a revenit în România

Viviana Sposub este una dintre tinerele vedete din România, dar care, cu ceva timp în urmă, a decis să lase meleagurile țării noastre în spate și să pornească într-o nouă aventură.

Împreună cu George Burcea a petrecut o lungă perioadă în Statele Unite ale Americii, dar visul american a ajuns acum la final.

Viviana Sposub s-a reîntors la vechea sa pasiune

Astfel că, revenită pe meleaguri românești, fosta prezentatoare TV, ușor, ușor, a decis să reintre în ritmul vieții de altădată.

Așadar, pentru că vara a venit, iar ea este foarte atentă la imaginea sa, Viviana Sposub a decis să nu mai amâne momentul și să revină la un stil de viață sănătos.

În acest sens, vedeta le-a dat fanilor din online o veste mare pentru ea, după cum subliniază. Concret, astăzi, 6 iulie, este o zi importantă pentru Viviana Sposub, căci a pășit iar în sala de sport.

Cu greu, mai spune șatena, a ajuns în locul de unde altădată nu lipsea deloc, dar, la final, a avut un sentiment de satisfacție pe măsură, motiv pentru care va face iar din mersul la sala de sport un obicei zilnic.

Nu pentru că ar avea nevoie, căci mărturisește că arată impecabil, ci pentru că mișcarea îi oferă o stare de bine de care are mare nevoie.

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine și anume mă întorc la sală, dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de jumătate de oră lângă sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație… Am început ușor, dar tare determinate… Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de foarte mult timp. Dar cu toate astea, îmi doresc să revin la sală pentru că îmi dă o stare de bine”, a explicat Viviana Sposub pe rețelele de socializare.

Viviana Sposub a vrut ca toată lumea să afle vestea asta de la ea [Sursa foto: Instagram ]

A ajuns iubirea la final?

De precizat este și faptul că noua schimbare din viața Vivianei vine după ce, conform gurilor rele, ea și George Burcea s-ar fi despărțit.

Revenirea în România se pare că nu le-ar fi priit, căci de ceva vreme nu se mai afișează împreună. Ba mai mult decât atât, se zvonește și că fosta fată de la meteo s-ar fi mutat în casă nouă, dar singură.

Plus că, un alt motiv care duce cu gândul la o posibilă despărțire ar fi faptul că George Burcea a petrecut o vacanță departe de București doar cu cele două fete pe care le are, iar acum se află la casa părintească tot neînsoțit de Viviana, ci doar cu minorele.

”Am vrut să fiu doar eu cu fetele. În plus, nici pentru Vivi nu-i ușor când e cu noi”, spunea actorul, conform Cancan.