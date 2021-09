Viviana Sposub, adevărul despre despărțirea cu Ionuț Rusu! Ce legătură are Ruxi? „Ce ai auzit din gura lui...”

In articol:

Viviana Sposub și Ruxi au dat cărțile pe față în ediția de vineri seara, 17 septembrie 2021, de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. cele două au fost prietene în urmă cu mai mulți ani de zile, în perioada în care Viviana Sposub forma un cuplu cu Ionuț Rusu.

Între cele două a avut loc o ruptură, iar Viviana Sposub a decis să rupă tăcerea.

„Nu am absolut nimic de ascuns. Am avut o relatie cu un baiat care se intampla sa fie unul dintre prietenii buni ai lui Rux. A fost o relatie in care m-am imprietenit cu Ruxi, avem foarte multe amintiri, povesti, vacante impreuna, tot felul de momente frumoase sau mai putin frumoase. Relatia a luat sfarsit si amicitia dintre mine si Ruxi a luat sfarsit. Nu am nicio problema cu Ruxi, sper ca nici ea. Daca exista o alta problema, mi-as dori din tot sufletul sa o discutam acum si apoi sa incheiem de tot subiectul sa nu mai fie cazul sa aruncam sageti aiurea”, a declarat Viviana Sposub.

Pe de altă parte, Ruxi Opulență a mărturisit că s-a simțit exclusă din grupul lor de prieteni, în special de către Viviana Sposub.

„A trebuit sa fiu exclusa ca nu mai era loc de mine. Asa stiu. Povestea lor a continuat si cand eu eram exclusa demult”, a adăugat Ruxi.

Viviana Sposub și Ruxi [Sursa foto: Captura Video]

Ce s-a întâmplat între Viviana Sposub și Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities”?

Viviana Sposub a negat că ar fi încercat să o scoată din grupul de prieteni pe Ruxi. Asistenta tv i-a prezentat și partea ei de poveste fostei sale prietene și i-a cerut scuze pentru că a crezut altceva în tot acest timp. Cu toate acestea, bruneta a mărturisit că vrea să încheie subiectul, pentru că nu a venit în emisiune pentru a discuta despre detalii din viața personală.

„Imi pare rau ca ti s-a transmis asta. Tu stii prea bine ca ne intelegeam si de fiecare data am petrecut timp de calitate. In momentul in care s-a produs o disensiune intre noi, eu am fost cea care am insistat sa continuam mica amicitie. Ma intristeaza sa aflu ca Ruxi a fost instiintata ca eu nu am mai dorit prietenia sau eu nu te-am dorit in grup. Tu ar trebui sa stii mai bine decat mine ca am avut o altfel de relatie amandoua. Ca s-a ajuns aici, asa a fost sa fie si mi-ar placea sa lasam ce-am fost in trecut si sa continuam sa fie bine, dar sa lasam asta in trecut. Noi doua, real, nu am avut niciodata nicio discutie. Eu am inteles ca esti suparata de ce ai auzit din gura lui. Eu iti spun acum partea mea si tu tragi concluzia. Am deschis cutia Pandorei mai mult decat ar trebui. Nu am venit aici pentru a-mi discuta viata personala”, a mai spus Viviana Sposub.

