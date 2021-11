Viviana Sposub, culisele scandalului cu Andreea Bălan: ”Nu o să mă mai ascund după deget”. Cum se înțelege concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” cu fetițele lui George Burcea

In articol:

Viviana Sposub a ținut să răspundă la câteva nelămuriri despre fosta căsnicie a iubitului ei, recunoscând că este destul de dificil ca relația ei să nu fie afectată de acest lucru. Concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a fost foarte sinceră și le-a spus oamenilor care o susțin, că momentan nu intră foarte mult în detalii, mărturisind doar că relația ei cu George Burcea este foarte puternică și că merită orice

sacrificiu.

” Hai că am ales și o întrebare mai sensibilă pentru că se tot perindă astfel de curiozități în această secțiune. E destul de dificil, recunosc, nu o să mă mai ascund după deget. Nu voi intra în detalii deocamdată, dar tot ce pot să zic este că relația dintre mine și George este una foarte puternică, indestructibilă și consider că merită orice sacrificiu. Nu știam că viața mea va fi așa, dar asta e farmecul. Te îndrăgostești atunci când te aștepți mai puțin și de o persoană poate la care nu te-ai fi gândit, dar în final contează să fii fericit.”, a spus Viviana Sposub.

Viviana Sposub

De altfel, fosta asistentă TV a fost întrebată și cum se înțelege cu Andreea Bălan, răspunsul Vivianei fiind: ”Un simplu search pe Google îi poate răspunde la această întrebare”.

Viviana Sposub

Cum se înțelege Viviana Sposub cu fetițele lui George Burcea

Iubita lui George Burcea a explicat faptul că ea are o relație armonioasă cu fetițele iubitului ei, iar în weekend, atunci când micuțele merg la tatăl lor, aceștia încearcă să aibă tot felul de activități împreună.

” Pe Ella și pe Clara le-am cunoscut acum jumătate de an, face to face, dar obișnuiam să mai vorbesc cu ele pe video și a fost o întâlnire foarte emoționantă, a decurs extraordinar. Ne înțelegem de minune și în fiecare weekend, în care fetele sunt la noi, încercăm eu și George pe cât posibil să profităm de fiecare secundă. Să ne jucăm, să dansăm, să ne distrăm, să facem băiță, să facem tot felul de activități. Apropo, fetele îmi spun Vavi și chiar e un sentiment extraordinar, nu m-as fi gîndit asa cum ziceam, ca voi avea o relație în care partenerul meu are copii, dar iată că s-a întâmplat și că e un lucru minunat în viața mea. Mă bucură tot ce se întâmplă”, a mai spus Viviana Sposub.

Viviana Sposub si George Burcea