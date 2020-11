Viviana Sposub, declarația care o va enerva pe Andreea Bălan

Viviana Sposub a primit provocarea de a vorbit timp de zece minute încontinuu cu un buștean, prefăcându-se că era iubitul ei, George Burcea. Vedeta să se apuce de pedeapsă, aceasta a mărturisit că va avea un drum lung împreună cu actorul care i-a furat inima.

”George este un băiat extraordinar, plus vine la pachet și cu copii. Nu trebuie să te mai chinui tu…', a spus Andrei Stoica, care era și el de fațt. Imediat a apărut și răspunsul surprinzător al Vivianei Sposub, ”Da, o să fiu mamă vitregă. Nu o să mă chinui eu să fac copii, am direct. Am două fetițe, sănătoase, frumoase. Doamne, să trăiască!', a spus ea.

Andreea Bălan a impus o regulă strictă cu privire la cele două fetițe

După ce Andreea Bălan și George Burcea au decis să meargă fiecare pe drumuri separate, frumoasa blondină a impus o regulă strictă cu privire la cele două fetițe. Andreea Bălan a susținut că nicio iubită de-ale actorului nu trebuie să se apropie de Ella și Clara.

