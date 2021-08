Viviana Sposub rupe tăcerea! Primele declarații după ce a șters toate pozele cu George Burcea de pe Instagram: „Sunt fericită”

Viviana Sposub și George Burcea [Sursa foto: Instagram] 17:39, aug 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

De două zile este o situație controversată între Viviana Sposub și George Burcea. Tânăra l-a șters de pe rețelele de socializare și, de asemenea, a eliminat orice urmă a relației lor de pe contul ei de Instagram. Pe de altă parte, actorul nu doar că a păstrat toate imaginile cu iubita lui, dar ieri a postat la InstaStory o fotografie cu ea.

Niciunul nu a vrut să facă comentarii pe acest subiect, cel puțin până de curând. Viviana Sposub a oferit în cel mai recent interviu prima reacție după ce a încetat să-l mai urmărească pe George Burcea pe rețelele de socializare. Să fie acesta sfărșitul relației celor doi sau este doar o pauză?!

În urmă cu puțin timp, surse din anturajul celor doi au oferit primele dezvăluiri despre presupusa despărțire. Se pare că un gest al actorului a înfurat-o pe tânătă și de aici s-ar fi separat.

"Ea (n.r. Viviana Sposub) s-a supărat dintr-o dată, nu știe nimeni ce s-a întâmplat între ei, însă se zvonește că totul ar fi plecat de la o petrecere la care a fost George.

O petrecere numai cu băieții, care s-a întins până a doua zi de dimineață. Viviana s-ar fi supărat foarte tare și nu a mai vrut nici să-i răspundă la telefon, l-a blocat și pe telefon, pe WhatsApp, peste tot. George însă nu renunță cu una, cu două, la ea. Face pressing ca ea să îi mai dea o șansă. O copleșește cu gesturi romantice, cu declarații de dragoste publice, cu mici daruri. Orice pentru ca ea să treacă peste ce s-a întâmplat și să se întoarcă la el. Momentan însă, Viviana este de neclintit.", au declarat apropiații cuplului, pentru Playtech.ro.

Viviana Sposub și George Burcea [Sursa foto: Instagram]

Viviana Sposub: „ Am văzut ce se scrie”

Tânăra a oferit și primele declarați după ce l-a șters pe George Burcea din mediul online. Întrebată dacă sunt adevărate zvonurile în ceea ce privește despărțirea, vedeta a ocolit răspunsul argumentând că nu vrea să comenteze, însă a explicat că se simte foarte bine și că este fericită.

Rămâne de văzut dacă relația lor s-a încheiat sau nu, căci viitorul le va scoate la lumină pe toate.

„Sunt bine, sunt fericită. Nu am ce alte declarații să fac, eu nu dau declarații în presă, fără supărare. Am văzut ce se scrie despre mine, dar nu am ce să comentez acum”, a spus Viviana Sposub, potrivit Fanatik.