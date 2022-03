Viviana Sposub, surprinsă în direct de fostul iubit! Ce s-a întâmplat la prima ediție “Dimineața cu noi”: “Burcea ne urmărește de aici”

In articol:

Energia, voia bună, glumele, interviurile exclusive și rețetele delicioase ale fiecărei zile în parte sunt văzute doar la matinalul ”Dimineața cu noi”, prezentat de Bursucu, George Tănase și Viviana Sposub, cărora li s-a alăturat și Patrizia Paglieri.

Cum astăzi a fost prima ediția a matinalului, ce poate fi urmărit de luni până vineri, de la 08:00 la 10:00, multe nume celebre din showbiz au avut câte un mesaj pentru cele patru

vedete.

Citeste si: Apariție surpriză la „Dimineața cu noi!” Antonia Ștefănescu, așa cum nu a mai fost văzută până acum: „Încântată că fac parte din această echipă”

Ionuț Rusu: ”Mă bucur foarte mult pentru tine”

Mario Fresh, Lidia Buble, Cătălin Botezatu s-au Connect-R sunt doar câțiva dintre cei care le-au urât succes prezentatorilor Kanal D. Însă, pe lista acestora s-a aflat și Ionuț Rusu, fostul iubit al Vivianei Sposub.

Comediantul care s-a iubit o vreme cu Viviana, deși a felicitat întreaga echipă ”Dimineața cu noi”, s-a axat mai mult pe prietenia pe care o are de ani de zile cu George Tănase. Ionuț Rusu spune că se bucură că prietenul lui este angajatul unui mare trust TV, mai ales că acum, a spus el în spriit de glumă, are de la cine lua bani împrumut.

„Salutare, Gică! Surpriză! Te așteptai? Da, probabil te așteptai. Cu siguranță au mai fost vreo șapte clipuri înaintea mea cu personalități mult mai importante. Voiam să îți spun că mă bucur foarte mult pentru tine că ai servici. Servici, nu serviciu. Mă bucur că de acum înainte e un om în plus angajat în gașca noastră, un om în plus de la care să cerem bani împrumut. Ok, pa!”, a spus Ionuț Rusu la ”Dimineața cu noi”.

Citeste si: Klaus Iohannis, discuţie de ULTIMA ORĂ cu Volodimir Zelenski. Ucraineanul l-a „dat de gol..- bzi.ro

Urările de bine au continuat pentru matinali. Astfel că, imediat după mesajul lui Ionuț Rusu a venit și mesajul lui Edward Sanda, care a stârnit o discuție savuroasă în platoul emisiunii TV.

„La Kanal D? Un nou matinal? Vă urez să fiți pe val. Bursucu, Viviana, Tănase, să aveți emisiuni frumoase”, a transmis soțul Cleopatrei Stratan.

După o asemenea urare, șatena, care aduce zilnic date despre vreme și astre a ajuns în centrul dialogului celor prezenți în platou. Bursucu fiind cel care a dat startul glumelor pe seama mesajului cântărețului.

”Viviana, cred că mesajul ăsta a fost pentru tine”, i-a spus Bursucu colegei sale, după ce din mesajul lui Edward Sanda s-a înțeles că ar chema-o ”Viviana Tănase”.

Imediat, pentru că ține la glumă, fosta finalistă de la ”Bravo, ai stil” a continuat discuția amuzantă, având chiar un mesaj și pentru iubita lui George Tănase. Lorena trebuie să stea fără griji, spune prezentatoarea, căci iubitul ei este pe mâini bune.

Citeste si: EXCLUSIV! Matinalii Kanal D, detalii din culisele emisiunii "Dimineața cu noi". Cele mai tari faze de la repetiții: „Tare mi-e că unul o să pice în capcana asta!”

Viviana Sposub și Patrizia Paglieri [Sursa foto: Captura TV]

”Viviana Tănase. De fiecare dată e Viviana Tănase. George, ai grijă, că se mai adaugă o domnișoară pe lista ta. Lorena (n.r- iubita lui George Tănase), știu că ne urmărești, te pupăm, te iubim. Am eu grijă de el”, a spus Viviana Sposub.

În replică, George Tănase nu s-a lăsat mai prejos și a ”lovit” cu o altă glumă. De data aceasta prezentatorul, prin cuvinte, l-a vizat pe George Burcea și o posibilă reacția a acestuia.

”Lorena ne urmărește de acasă, dar Burcea ne urmărește de aici”, a spus George Tănase la Kanal D.