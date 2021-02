Vlad Gherman încă se resimte după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „M-am săturat de...”

In articol:

Despărțirea dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu continuă să țină primele pagini ale tabloidelor. Chiar și acum, la trei săptămâni de la vestea că cei doi s-au despărțit în mod oficial, fanii încă nu și-au revenit din șoc și încă mai au speranța

că cei doi actori se vor împăca în cele din urmă.

Despărțirea nu a fost nicidecum ușoară pentru niciunul. Vlad Gherman a apelat la ajutor de specialitate, în urma separării și a pierdut 7 kilograme în greutate, în circa o săptămână. Actorul a fost nevoit să plece din locuința în care stătea cu Cristina Ciobănașu, așa că pentru o perioadă de timp s-a tot mutat, ba la sora lui, ba la alte rude. Într-un final, artistul s-a așezat la casa sa și a povestit totul despre noul apartament.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu

Alături de cine a sărbătorit Vlad Gherman de ziua sa

O altă zi grea peste care a trecut a fost ziua de naștere, pe care a sărbătorit-o prin muncă. Alături de el a fost chiar femeia care ar fi trebuit să-i devină soție, cu care a filmat niște cadre pentru serialul în care ambii joacă.

Este prima aniversare în aproape un deceniu pe care o sărbătorește ca om singur, iar asta sigur nu a fost ușor, însă a fost înconjurat de oameni dragi lui, prieteni, colegi de filmare, familie și chiar fosta logodnică.

„Anul acesta am sarbatorit ziua mea peste tot; in toate casele si cu toate familiile, inclusiv cea de pe platourile de filmare. A fost o aniversare care s-a simtit cu totul si cu totul altfel…iar emotiile m-au coplesit pana la lacrimi.

Acesta sunt eu: un adult zambind ca un copil la toti cei pe care ii iubeste si care au stiut in fiecare an sa ii ofere clipe de neuitat, ca cea surprinsa in poza asta!”, a scris Vlad, la o imagine cu el.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman, încă vizibil afectat de despărțirea de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman încă încearcă să fie tare în fața prietenilor de pe rețelele de socializare, însă versurile postate de artist îl dau de gol. Acesta încă se resimte după despărțirea de cea cu care ar fi trebuit să-și petreaca viața până la bătrânețe. Actorul a mărturisit că nu mai vrea să plângă și să sufere.

Citeste si: Vlad Gherman, despre momentul în care Cristina Ciobănașu va intra într-o nouă relație: „Este, bineînțeles, mai dificil la început, dar...”

„Sunt sătul de cântece de dragoste/ Sătul de lacrimi/ Am terminat cu speranța că tu încă ai fi fost aici/ Am zis că m-am săturat de cântece de dragoste, sunt atât de supărat și domol”, sunt câteva dintre versurile postate de Vlad.

Vlad Gherman s-a mutat într-o nouă locuință

După mai multe nopți dormite prine casele rudelor, Vlad Gherman și-a găsot în sfârșit locul. Mai exact, acesta a mărturisit că s-a mutat de curând într-u nou apartament, iar acum trebuie doar să-l mai decoreze după propriul său plac.

Citeste si: Vlad Gherman, decizie definitivă după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Primele imagini cu noul său apartament

„Haideți în dormitorul matrimonial, deși sunt burlac. E frumos, minimalist. „A fost o adevărată plăcere să amenajaz acest apartament

Îmi place că sunteți martorii acestui eveniment important din viața mea și am vrut să vedeți cum arată apartamentul acum, când abia am luat cheile și o să vedeți și transformarea, pentru că toată săptămâna voi munci aici ”, a spus fostul iubit al Cristinei Ciobănașu.