Vlad Gherman, momente de groază în trafic! Actorul a fost la un pas să fie implicat într-un accident: „Era să nu mai fiu acum câteva minute”

In articol:

Vlad Gherman a fost la un pas de a fi implicat într-o tragedie. Au fost momente de coșmar pentru actorul care doar se plimba cu o trotinetă electrică pe străzile Capitalei, iar ce a urmat nici măcar nu și-a imaginat. Actorul a povestit totul pe Instagram și recunoaște că a tras o sperietură soră cu moartea.

Fostul iubit al Cristenei Ciobănașu și-a revenit cu greu din șocul suferit. După câteva minute a ținut să împărășească toată experiența aproape traumatizantă prin care a trecut cu prietenii de pe rețelele de socializare, Din fericire, Vlad Gherman a fost vigilent și nimic rău nu s-a întâmplat, s-a ales doar cu o speritură zdravănă.

Vlad Gherman aproape a fost implicat într-o tragedie

Se pare că actorul a ieșit la o banală plimbare cu trotineta electrică. Mergea cu circa 20 de km/h pe străzile din București, iar la un moment dat a vrut să vireze la stânga pe o străduță, însă vehiculul nu l-a mai ascultat. Se pare că ghidonul trotinetei s-a blocat și a continuat să meargă înainte. În față avea o trecere de pietoni, iar Vlad Gherman s-a speriat și a sărit de pe trotineta care a căzut în mijlocul drumului.

O mașină a reușit să oprească la timp și să evite o lovitură.

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Citeste si: Vlad Gherman, gest neașteptat la două luni după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Internauții au rămas impresionați

Actorul recunoaște că a trecut printr-un adevărat șoc și chiar a avut nevoie de câteva minute ca să se adune și ca să-și revină.

Mai apoi le-a povestit internauților întregul episod șocant pentru a avea grijă și pentru ca nimeni să nu fie pus în aceeași situație.

Citeste si: Vlad Gherman, dezvăluiri emoționante la două luni după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Simt că traversez perioada de doliu”

„Știu că sună ciudat, dar era să nu mai fiu acum câteva minute. Mergeam cu trotineta electrică, eram pe trecerea de pietoni, mergeam cu 20 km/h, cât prinde trotineta, și când să dau de ghidon... trebuia să fac stânga, nu trebuia să traversez. Am dat stânga și trotineta nu a făcut nimic, pentru că mie mi-a căzut partea asta. Eu nu mi-am dat seama. Trotineta s-a dus înainte, eu m-am panicat, m-am aruncat de pe ea și am lăsat-o să se ducă. A venit o mașină, s-a oprit la limită, nu a lovit trotineta. Eu eram în fund pe trotuar. Am stat puțin să-mi revin. Cam asta e. Aveți grijă de voi!”, a povestit Vlad Gherman pe rețelele de socializare.