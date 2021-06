Vlad Gherman și-a îngrijorat teribil fanii! Actorul a luat o decizie radicală care i-a afectat sănătatea: ”Să mă căutați prin spitale”

Vlad Gherman [Sursa foto: Instagram] 17:18, iun 25, 2021 Autor: Cristina Ionela

Vlad Gherman pare că a luat numai decizii radicale, după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Tânărul artist a anunțat, acum ceva timp, că vrea să facă mai mult sport și să țină anumite diete pentru a arăta din ce în ce mai bine. Nu ar fi asta problema, căci fanele lui îl vor și așa, mai ales după ce s-a rupt lanțul de iubire cu Cristina Ciobănașu! Artistul și-a îngrijorat urmăritorii de pe Instagram, după ce a postat mai multe imagini

cu el, anunțând că nu a mâncat nimic timp de 24 de ore. Dietă sau nu, actorul pare că nu s-a simțit chiar bine, după cum a confirmat chiar el.

Vlad Gherman a făcut și puțin haz de necaz, la fel ca orice alt român, cum că dacă nu mai postează nimic pe Instagram, lumea să știe și să-l caute prin spitale. Gluma-i glumă, însă se pare că actorul nu se simțea foarte bine după ce n-a mâncat nimic timp de o zi întreagă.

Vlad Gherman

Vlad Gherman

Vlad Gherman a ajuns pe mâinile psihologului, după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au trăit o frumoasă poveste de dragoste ani buni, însă care s-a sfârșit acum ceva timp, când nimeni nu se aștepta. Cei doi actori au avut nevoie de ajutor specializat după ce au pus punct relației, iar Vlad Gherman a recunoscut că încă se vindecă.

” Am ajuns la psiholog, mă ajută foarte mult. Prietenii, părinții, oricât ar încerca să fie obiectivi, sunt de fapt subiectivi. La psiholog, lucrurile stau diferit, îmi spune totul verde în față. Nu mă mai deranjează să mă văd zilnic cu ea. M-am detașat complet. Eu vreau să mă fac bine. Nu am ajuns să mă vindec total, nu știu încă ce să fac, este un pic ciudat, nici nu simt nevoia să interacționez cu alte fete. Am agonizat o perioadă când o vedeam la filmări. Și ea merge în continuare la psiholog”, a dezvăluit Vlad Gherman, în cadrul unei emisiuni TV.

Vlad Gherman si Cristina Ciobanasu