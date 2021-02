Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit! Anunț dureros pe contul de socializare: ”De trei săptămâni plângem încontinuu”

feb 1, 2021 Autor: Adriana Mihaela

In articol:

Nimeni nu se aștepta la asta. După 9 ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit. Vestea despărțirii lor a fost un adevărat șoc în showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, mulți îi considerau cuplu perfect.

În urmă cu ceva timp, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au făcut anunțul despărțirii pe rețelele sociale.

Totodată, cei doi tineri au ținut să le mulțumească fanilor pentru că i-au susținut în toți acești ani. Celebru actor a precizat că a fost cel mai greu lucru să se despartă, dar cu toate astea, susține că este cel mai bine pentru amândoi să meargă pe drumuri separate.

„Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și mai mult decât atât o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi”, au spus Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman pe Instagram.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman[Sursa foto: Facebook]

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au dat seama că sunt foarte diferiți

Din primele informații, se pare că pandemia de coronavirus și-a pus amprenta asupra relației celor doi. Potrivit spuselor sale, petrecând foarte mult timp împreună, atât Cristina, cât și Vlad și-au dat seama că sunt foarte diferiți.

„Am avut foarte mult timp la dispoziție, în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți și că ne dorim lucruri diferite”, a mai spus Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman[Sursa foto: Facebook]