Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au programat întoarcerea din vacanță? Imaginile care îi dau de gol

În urmă cu câteva ore, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au pus fanii pe gânduri prin intermediul unor postări în mediul online. Ei bine, cei doi actori și-au anunțat fanii în același timp că au ajuns acasă. La vederea acestor imagini, internauții și-au pus un semn de întrebare cu privire la întoarcerea celor doi.

Să fie totul o simplă coincidență sau protagoniștii serialului „Adela” și-au programat întoarcerea din vacanță?

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au întors în același timp din vacanță[Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit

Nimeni nu se aștepta la asta! După 9 ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit. Vestea despărțirii lor a fost un adevărat șoc în showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, mulți îi considerau cuplu perfect. Anunțul a fost făcut chiar de ei pe rețelele sociale.

„Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și mai mult decât atât o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi”, au spus cei doi actori la vremea respectivă.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman[Sursa foto: Captură YouTube]

Se pare că pandemia de coronavirus și-a pus amprenta asupra relației celor doi. Potrivit spuselor sale, petrecând foarte mult timp împreună, atât Cristina, cât și Vlad și-au dat seama că sunt foarte diferiți.

„Am avut foarte mult timp la dispoziție, în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți și că ne dorim lucruri diferite”.