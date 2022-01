Vlad Gherman și Oana Moșneagu, împreună în vacanță în Zanzibar. Misterul relației dintre cei doi actori a fost spulberat abia acum

In articol:

Când nu sunt pe platourile de filmare, Vlad Gherman și Oana Moșneagu apar tot mai des împreună. De această dată, cei doi actori profită de vacanță și de pauza de filmare și au plecat în Zanzibar.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, împreună în vacanță

Cei doi postează des imagini de pe plajă atât împreună, cât și separat.

Vlad Gherman, în vacanță în Zanzibar [Sursa foto: Instagram]

În ultima vreme cei doi actori au o relație foarte apropiată. Chiar și fanii au sesizat această relație și obișnuiesc să le adreseze celor doi întrebări pe această temă. După ce s-a iubit ani de zile cu Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman încă este întrebat de fani despre apropierea cu colega de platou, Oana Moșneagu. Răspunsul nu a întârziat să apară, însă a lăsat loc de și mai multe interpretări, pentru că nici nu a negat și nici nu a confirmat o eventuală relație.

Cei doi se bucură în aceste momente de soare, plajă și apă lină, însă nu singuri. Alături de Vlad Gherman și Oana Moșneagu în vacanța din Zanzibar se mai află și câțiva prieteni. De altfel și în postările celor doi nu există apropieri care să indice o altfel de relație decât de prietenie.

Oana Moșneagu, adevărul despre relația cu Vlad Gherman

Oana Moșneagu, Mara Oprea, Vlad Gherman și Alecsandru Dunaev [Sursa foto: Instagram]

Oana Moșneagu a fost mai clară atunci când a vorbit în cadrul unui interviu despre relația cu Vlad Gherman. Actrița a recunoscut că între ei nu este o relație de iubire, ci de prietenie.

„Cris privește relația noastră de prietenie cât se poate de normal. Suntem prieteni și, da, ce-i drept, ne-am apropiat foarte mult toți patru, eu, Mara, Alecs și Vlad, de mai bine de jumătate de an, după ce fiecare a trecut printr-o despărțire.

Ne-am sprijinit reciproc. Faptul că am trecut prin perioada aia dificilă împreună ne-a unit. Dar și cu Cris ne înțelegem toți bine, râdem împreună pe set, ne mai povestim, sfătuim”, a spus actrița potrivit viva.ro.

Serialul Adela i-a apropiat pe actori

Serialul Adela, care pregătește revenirea cu sezonul 3, a legat multe prietenii. Dacă potrivit scenariului, Adela și Andreea nu se înțeleg, în viața reală ele sunt prietene.

"După aproape un an de când am început proiectul este o provocare și o plăcere în același timp.Un personaj negativ, din punctul meu de vedere, cel puțin acest personaj, are ceva sare și piper, puțin umor de la mine, pe care l-am căpătat de la bunica și de la mama, un pic de ironie, de sarcasm. Îmi place să cred că personajele negative sunt de multe ori cireașa de pe tort. În atâta blândețe, inocență și naivitate, mai înțepăm din când în când și se dinamitează treaba.

Este esențial personajul negativ ca să potențeze personajul pozitiv.", a spus Oana Moșneagu, la Antena Stars.

Cele două actrițe chiar au fost și în vacanță.

"Am fost plecate împreună în Grecia, în Creta, o săptămână. Din păcate am stat la două ore distanță de plajă, nu știu cum am găsit cazarea, dar ne-am descurcat, am închiriat mașină. Am mai fost la Sighișoara, am fost și cu filmările, dar nu am avut timp să vizităm prea multe lucruri.", a mărturisit Mara Oprea.

