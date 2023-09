Vlad Pascu și-a sunat mama din arest și i-a făcut o mărturisire șocantă! Asta ar fi împins-o pe Miruna Pascu să încerce să-și scoată fiul din închisoare cu orice preț. Ce le-a mărturisit magistraților: „Am fost foarte speriată”

In articol:

Mama lui Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul mortal de la 2 Mai, a ajuns în spatele gratiilor, după ce în data de 15 septembrie a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Femeia este acuzată de influențarea martorilor și amenințare, întrucât ar fi încercat să o facă pe fosta prietenă a fiului său să renunțe la declarațiile împotriva acestuia.

Femeia a ajuns astăzi în fața judecătorilor, acolo unde a încercat cu orice preț să scape de arestul preventiv. Mai mult decât atât, mama lui Vlad Pascu susține că fiul său i-a făcut mărturisiri șocante din spatele gratiilor, acesta fiind și motivul pentru care a acționat greșit.

Miruna Pascu, mărturisiri șocante în fața magistraților

Cazul lui Vlad Pascu a scandalizat o țară întreagă, după ce a accidentat mortal doi tineri. Tot atunci, oamenii legii au descoperit că tânărul se afla sub influența substanțelor interzise, dar și a alcoolului. Părinții săi au încercat cu orice preț să-l scape de acuzațiile de deținere de substanțe interzise, motiv pentru care Miruna Pascu i-ar fi contactat pe cei din anturajul fiului său, iar ulterior a fost denunțată la DIICOT chiar de către o fostă prietenă a acestuia.

Cu toate acestea, ea ar fi încercat să o facă pe tânără să renunțe la declarațiile care l-ar fi compromis pe fiul său, spunându-i acesteia că deține imagini care ar putea să o compromită.

Astăzi, Miruna Pascu a ajuns în fața magistraților, acolo unde, potrivit RomâniaTV.ro, ar fi mărturisit că a acționat greșit, însă a făcut toate aceste lucruri pentru că era speriată de ce i s-ar putea întâmpla ceva grav fiului său.

Aceasta a mai spus și că a avut o conversație șocantă cu Vlad Pascu, atunci când tânărul ar fi mărturisit că este amenințat cu abuzul sexual. Din cauza faptului că a fost speriată de gândul că băiatul s-ar putea alege cu încă un dosar pentru trafic de subtanțe interzise, a luat decizia de a remedia situația, însă se pare că acum regretă.

„Am realizat ceea ce s-a întâmplat, îmi pare rău. Am fost foarte speriată. Am acționat așa pentru că veneau informații de tot felul, informații contradictorii de la Vlad. Mi-a spus când mă suna că voiau să-l violeze acolo, în arest. Am fost foarte speriată, și de faptul că s-ar putea alege cu un alt dosar și pentru trafic. Nu îi știam prietenii lui Vlad că nu a locuit cu mine, de asta am luat legătura cu fata aceea. Sunt manager de proiecte imobiliare și am și mari probleme de sănătate”, ar fi fost declarația Mirunei Pascu în fața judecătorilor, potrivit RomâniaTV.ro.

