Vlad Voiculescu, cuvinte grele la adresa premierului, după ce a fost demis împreună cu Andreea Moldovan: „A fost echivalentul ceva mai cizelat la acel 'Fă, nenorocito!'"

Vlad Voiculescu a făcut primele declarații de când a fost demis din fruntea Ministerului Sănătății, împreună cu Andreea Moldovan, secretar de stat în această instituției.

Decizia de a-l înlătura i-a aparținut lui Florin Cîțu, premierul României, iar șeful statului a semnat decretul. Astfel, miercuri, el și secretarul de stat au fost obligați să facă un pas în spate. La două zile de la demiterea sa, Vlad Voiculescu face primele declarații!

Vlad Voiculescu [Sursa foto: Captură]

Vlad Voiculescu: „Am intrat in politică pentru ca am vrut să aduc o schimbare, nu pentru o funcție”

La două zile după ce a fost silit să plece din fruntea Ministerului Sănătății, Vlad Voiculescu face câteva precizări și spune că și-a dorit să facă schimbări în acest sector greu încercat de pandemia de coronavirus. Ba mai mult, acesta susține că Florin Cîțu nu i-a făcut niciun reproș cât timp a fost în funcție, iar acum este surprins de cât de contestat a devenit.

Vlad Voiculescu susține că demiterea Andreei Moldovan este o nedreptate și compară gestul premierului cu cel făcut de o protestatară venită să-și spună nemulțumirile în stradă.

„Domnul profesor Rafila e una din dezamăgirile mele. Am fost cel care l-a numit in 2016 ca reprezentant (n.r. la OMS). Avem un buget la Ministerul Sănătății care a fost împarit pentru toate sectiile din tara, e un buget care va fi suplimentat pe parcursul anului asa cum va fi in fiecare an.

Am intrat in politica pentru ca am vrut sa aduc o schimbare, nu pentru o functie. Cu siguranta voi continua sa ma implic si dupa acest moment.

Nu am primit niciun repros din alianta. In general, reprosurile din spatiul public sunt legate de comunicare. Aici pot fi discutii mai ample despre cum poti face fata unui linsaj mediatic indelungat.

Mai departe, cu premierul, nu am avut nic macar o singura discutie despre niciunul din lucrurile pe care pare cumva ca mi le-a reprosat.

Eu am ramas dupa ziua de alaltaieri cu o imagine in minte, cu imaginea unei protestatare din Piata, aruncand cu oase si strigand Fă,nenorocito!". Acest "Fă, nenorocito" se oglindeste in mod tragic la ce s-a intamplat din partea presei si cumva, la felul cum a actionat premierul.

Sa demiti un om profesionist, precum Andreea Moldovanu, fara cea mai mica discutie e echivalentul ceva mai cizelat la acel "Fă, nenorocito", a explicat Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății.

Vlad Voiculescu, despre cine ar vrea să-i ia locul la Ministerul Sănătății

După refuzul lui Dan Barna de a prelua interimatul la Ministerul Sănătății, însuși Florin Cîțu s-a propus pe această funcție, până ce USR-PLUS va veni cu o nouă propunere. Vlad Voiculescu speră ca după el să vină un om priceput și profesionist și este destul de încrezător în asta pentru că, spune el, în partid sunt foarte mulți oameni capabili să preia un minister atât de vital în lupta contra virusului SARS-CoV-2.

„Sper ca dupa mine sa vina un om mai bun, mai priceput decat mine, mai ales politic. Sper ca omul acesta sa construiasca institutia respectiva, sa construiasca echipe si dupa ce va fi sa plece din minister sa ramana niste lucruri. Exista multe persoane in USR PLUS care ar putea sa faca o astfel de actiune”, a mai spus Vlad Voiculescu.

„Vă dați seama că atât eu, cât și Andreea Moldovan nu am fost demiși, de fapt, din cauza acelui ordin”

Picătura care a umplut paharul și care a dus la discuții ample în cadrul Coaliției pentru Guvernare a fost imediat după scandalul de la Spitalul Foișor. Atunci, Vlad Voiculescu împreună cu șeful DSU, Raed Arafat, au luat decizia de a-l transforma în unitate suport COVID. Imediat cum s-a semnat ordinul, pacienții proastăt operați, care aveau nevoie de îngrijire medicală și cei care erau programați pentru intervenții chirurgicale au fost evacuați din spital în toiul nopții.

A urmat atunci un scandal în presă care s-a mutat la Palatul Victoria, iar la câteva zile a venit decizia premierului de a-l demite pe Vlad Voiculescu, dar și pe Andreea Moldovan.

„Si daca ar fi fost o problema cu acel ordin, lucrurile se rezolvau si in 15 minute. Ordinul putea fi abrogat. Ordinul stabileste niste date pe baza carora se iau niste decizii. Nu m-am simtit sabotat de Raed Arafat si cred ca si dumneavoastra, ca analist politic (n.r. catre unul din jurnalistii de la conferinta de presa) va dati seama ca atat eu, cat si Andreea Moldovan nu am fost demisi, de fapt, din cauza acelui ordin”, a mai explicat fostul ministru al Sănătății.