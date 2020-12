Vlad Voiculescunu renunță la postul de viceprimar al Capitalei! Pentru ce poziție importantă a fost propus în noul Guvern

Vlad Voiculescu a anunșat, în urmă cu puțin timp, că renunță la postul de viceprimar al Capitalei. Politicianul a accpetat desemnarea USR PLUS pentru poziția de minitru al Sănătății. Zilele următoare, fostul viceprimar va merge la audierile din Parlament. Poziția sa din primăria Capitalei va fi ocupată de Horia Tomescu, de profesie medic, pe care îl descrie drept „un om integru și un om cu o energie fabuloasă”.

„Am acceptat desemnarea mea de către USR PLUS pentru poziția de ministru al Sănătății și voi merge în zilele următoare la audierile din Parlament cu convingerea că din poziția de ministru al Sănătății pot să servesc cel mai bine interesul românilor în acest moment critic.

Sper să am la Ministerul Sănătății timp să fac reformele și proiectele de care avem cu toții atât de mare nevoie. Am deja o echipă fabuloasă, știu ce este de făcut și am credința că alături de oamenii din sistem care își doresc o schimbare profundă vom putea face rapid pași în direcția asta: cu suportul colegilor din USR PLUS, PNL și UDMR, putem face ceea ce trebuie”, scrie Voiculescu pe Facebook.

Vlad Voiculescu și Nicușor Dan [Sursa foto: Facebook]

Vlad Voiculescu s-a retras de la Primărie pentru că Niucșor Dan nu i-a răspuns la telefon

În postarea sa de pe Facebbok, Vlad Voiculescu le-a transmis urmăritorilor săi că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, nu i-a răspuns la telefon mai bine de o lună după noaptea alegerile locale. (Citeste si: Vlad Voiculescu, fondatorul MagiCAMP, a vorbit despre Vladimir Draghia! Ce relatie are castigatorul Exatlon cu organizatia careia ii doneaza 100.000 de euro si cum a aflat de gestul acestuia EXCLUSIV)

„Am evitat să mă pronunț public pe aspecte care țineau de felul în care a funcționat - sau mai degrabă nu a funcționat - echipa votată de bucureșteni. În general, fără încredere, nu se poate construi nimic. Iar când cel alături de care ai candidat nu îți răspunde la telefon mai bine de o lună după seara alegerilor... nu e chiar un semn bun. Nu voi zăbovi însă mai mult însă asupra acestui aspect. Poate că avem pur și simplu stiluri și abordări diferite - respect asta și îi doresc Primarului General succes. Nu doar pentru că și-a dorit asta cu orice preț, dar și pentru că succesul actualei administrații este esențial pentru viitorul acestui oraș și a milioane de oameni”, a mai spus Vlad Voiculescu.