Vlad Zamfirescu și Diana Roman au avut parte de o nuntă de vis, chiar pe acoperișul Teatrului Național din Capitală! Ce spune Florin Zamfirescu despre fiul și nora sa: „A fost cea mai frumoasă nuntă”

Vlad Zamfirescu, fiul lui Florin Zamfirescu și aleasa inimii sale, Diana Roman, au avut parte de o nuntă de vis, alături de prieteni și familie. Fericitul eveniment, care a avut loc weekend-ul trecut, s-a ținut la înălțime, chiar pe acoperișul Teatrului Național.

Florin Zamfirescu, totul despre nunta fiului său și a actriței Diana Roman

Florin Zamfirescu nu își mai încape în piele de bucurie și are numai cuvinte de laudă la adresa fiului său, dar și a norei sale.

În acest weekend, Vlad Zamfirescu și Diana Roman și-au unit destinele, iar ulterior s-au distrat pe cinste alături de toți invitații, chiar pe acoperișul Teatrului Național din Capitală. Se pare că a fost o nuntă de vis, despre care actorul Florin Zamfirescu are numai cuvinte frumoase, mai ales că totul a fost organizat până la cele mai mici detalii. Mai mult decât atât, artistul a mai adăugat și faptul că locația aleasă a fost cea potrivită, mai ales că tot evenimentul s-a desfășurat în aer liber, iar toată atmosfera a fost ceva mai relaxată.

„N-a venit nimeni din presă, din ziariști să filmeze ceva. Și am zis că poate a fost ținută în foarte mare secret, nu e rău. A fost o nuntă foarte frumoasă pe acoperișul Teatrului Național, e un restaurant acolo. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat. A fost foarte bine organizată. Localul a fost excelent ales, a fost minunat faptul că s-a ținut în aer liber.

Oamenii puteau fuma, eu nu fumez, de exemplu, plus că muzica putea fi tare, dar nu ne spărgea urechile. Fiind în aer liber, sunetul se pierdea în spațiu… Am primit azi o filmare, eu nu am știut de ea. A fost o dronă care a filmat. E o filmare foarte frumoasă.”, a mărturisit Florin Zamfirescu pentru Fanatik.ro.

Ce spune îndrăgitul actor despre fiul și nora sa?

Se pare că așchia nu sare prea departe de trunchi, motiv pentru care atât Vlad Zamfirescu, cât și partenera sa de viață, Diana Roman, se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați actori din țara noastră.

Mai mult decât atât, se pare că este o tradiție de familie pentru ei, mai ales că Florin Zamfirescu mărturisește că și nepoții săi au înclinații artistice, pe care, cel mai probabil, le-au moștenit.Despre nora sa, Diana Roman, maestrul are numai cuvinte de laudă, mărturisind că este extrem de frumoasă și foarte talentată.

„Diana, nu numai că e actriță, nu numai că e foarte, foarte frumoasă, dar e și foarte talentată, extraordinar de talentată. Acuma, între Vlad și Diana dacă se naște un copil, ăla ce-o să facă? Eu știu… Poate chirurg!

Cine știe ce-o să fie. Dar nepoții mei actuali, aproape toți cei patru, au înclinații artistice. Cel mare al lui Vlad, Matei, e la Liceul Tonitza și asta spune multe. Cel mare al lui Ștefana a intrat acuma la Liceul George Enescu, el e pianist și cântăreț la orgă deja de mare succes.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

Vlad Zamfirescu și Diana Roman au avut parte de o nuntă de vis [Sursa foto: Instagram]