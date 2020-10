Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia la Roata Norocului

Visurile devin realitate la „Roata Norocului”, o familie cu cinci copii, din Bucuresti, poate spune ca viata este plina de surprize, dupa ce soarta i-a pus la grea incercare.

Cea mai mare bucurie pentru Vladimir Draghia si Alice Cavaleru a fost ca premiul cel mare, dar si celelalte produse castigate vor merge catre familia in beneficiul careia au invartit Roata. In momentul in care Bursucu i-a anuntat ca au castigat masina, Vladimir Draghia si Alice Cavaleru s-au imbratisat de bucurie, emotionati ca au putut contribui la fericirea copiilor si parintilor pentru care au jucat aseara la „Roata Norocului”.

"Ne bucuram ca am putut fi o unealta a sortii, este clar ca merita!", a declarat, emotionat, Vladimir Draghia.

Coplesita de emotie, mama celor cinci copii a pasit in platoul emisiunii, alaturi de unul dintre copiii sai si le-a multumit celor doua vedete pentru bucuria imensa pe care le-a facut-o.

Mama nevoiașă care va primi premiul de la Roata Norocului

"Este un premiu care o sa ne aduca noroc. Fiica cea mare, Anda, a fost cu mine si a fost foarte bucuroasa. Nu mi-a venit a crede ca este adevarat. Suntem foarte fericiti si le multumim ca ne-au ajutat si speram ca acest premiu sa ne schimbe viata in bine", a declarat Stefan Mirela, mama copiilor.

Editia difuzata aseara, urmarita, in fiecare minut, de peste 1.2 milioane de romani din intreaga tara!

Editia emisiunii „Roata Norocului”, difuzata aseara, in intervalul 20:00 – 22:30, a pozitionat Kanal D pe locul 2 in topurile televiziunilor din Romania, pe targetul National, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Peste 1.2 milioane (1.249.000) de romani din intreaga tara au urmarit aseara, in fiecare minut al difuzarii, editia in care s-a castigat masina la „Roata Norocului”. Kanal D a inregistrat in intervalul orar mentionat mai sus, 7,1% rating si 15,5% cota de piata, pe targetul National.

Minutul de maxima audienta, atins la 22:04, in momentul in care Vladmiri Draghia si Alice Cavaleru au oferit solutia puzzle-ului, in cea de-a patra runda, castigand astfel autoturismul pus in joc, a adunat in fata micilor ecrane 1.753.000 de fani ai emisiunii.