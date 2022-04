Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, prima apariție de când au anunțat a doua sarcină. Ce nume inedit a ales micuța Zora pentru bebeluș

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, cuplul format din Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru anunța faptul că familia lor va fi mai numeroasă peste câteva luni.

Alice Cavaleru este însărcinată pentru a doua oară, trecând de primul trimestru de sarcină, iar acum, alături de Vladimir și fiica Zora, a avut prima apariție TV, cu burtica de graviduță de vedere.

Zora, Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia [Sursa foto: Captura video]

Familia Drăghia-Cavaleru, prima apariție la TV după anunțul sarcinii

Cei trei au poposit în emisiunea lui Teo Trandafir acolo unde au vorbit despre momentul aflării marii vești, despre botez, dar au spus public și ce nume a ales Zora pentru viitorul bebeluș.

Vestea sarcinii a fost una neașteptată pentru fanii lor, însă foarte dorită de ei. Vladimir Drăghia spune că el și soția sa au visat foarte mult acest moment, însă abia când au scăpat de stresul coditian, minunea a apărut în viețile lor.

”Nu a fost întâmplător de data asta, ne-am dorit și ajunsesem să ne dorim destul de tare, cam de un an de zile. Noi credăm că are cumva legătură cu stresul, infertilitatea. Imediat ce am ptuut să ne relaxăm puțin s-a îmtâmplat minunea. Am rezolvat-o și pe asta în ianuarie, mi-am luat o grijă”, a spus Vladimir Drăghia la TV.

Deși fiica sa își dorește că mami să aducă pe lume tot o fetiță, căci i-a ales deja și numele, Vladimir presimte că a doua oară va deveni tată de băiat.

”Vreau să fie o fetiță: Greta (n.r. este numele ales de ea), a spus Zora în emisiunea ”Teo Show”, mărturisire completată de declarațiile tatălui: ”Noi avem o listă de nume... Eu când i-am văzut spatele, la ecografie, am zis că sigur ăla e spate de băiat”, a spus Drăghia.

Ei bine, dacă în privința numelui există multe variante, nu la fel se întâmplă și cu perechea de nași a copilului. Soții încă nu au decis cine le va creștina copilul, dar știu sigur că vor un botez mare, cu toți prietenii aproape.

”Nu ne-am gândit încă (n,r. la nași). Ne-am gândit la botez, cum o să facem petrecerea, dar nu la nași”, a declarat Alice Cavaleru.

Pentru că în linii mari viitorul este trasat, așteptând cu nerăbdare luna septembrie, atunci când se preconizează că va naște Alice, în mod natural, căci așa dorește, Vladimir Drăghia a făcut un șir de mărturisiri emoționante.

Vedeta spune că, la fel ca și în cazul Zorei, dacă se va putea, își dorește tare mult ca în ziua cea mare să îi fie alături partenerei sale, pentru a putea trăi amândoi prima clipă a minunii venirii pe lume a copilului atât de mult așteptat și dorit de ei.

”Eu am fost în camera unde a născut-o pe Zora, am ținut-o de mână ca în filme. Dacă se va putea, bineînțeles, este o plăcere (n.r. va face asta și a doua oară). Este ceva la care nu aș renunța, clar aș vrea să fiu acolo. Am plâns amândoi, a fost foarte emoționant”, a adăugat viitorul tătic.

Până la momentul acela, cei doi au făcut publică clipa în care au aflat vestea cea mare, pe care, imediat după vacanța din Thailanda, pentru că acolo a avut loc minunea, au împărtășit-o și cu familiile lor.

”Eram cu testele după mine în Thailanda. Mă uitam la el și nu puteam să mă abțin, încercam să găsesc un moment să-i zic. La trei zile de când am aflat s-au instalat grețurile și nu am mai putut să mănânc nimic, am mâncat doar din meniul de copii. A fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. În primul trimestru mi-a fost greață non-stop, zi și noapte, dar acum totul e mai bine. (…) Am făcut un tur, am ajuns la Bacău și la Galați și le-am dat vestea și bunicii și străbunii”, au mai spus cei doi parteneri.