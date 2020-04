Vladimir Putin a sărbătorit liniștit ziua de Paște

In articol:

Într-un mesaj video cu ocazia Paştelui, Putin a spus că sărbătoarea religioasă va întări speranţa şi credinţa ruşilor. Liderul rus, filmat într-un fotoliu, în faţa unui şemineu, la reşedinţa sa din Moscova, a precizat că ţara are toate resursele pentru a face ceea ce este necesar pentru sănătatea oamenilor şi a economiei.

a adăugat Putin.

Putin is rocking the fireside chat genre this year. (this would be his Easter speech to the country, ergo Easter eggs at the tips of his finger) pic.twitter.com/J7u5yLYZBT