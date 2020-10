Vlăduța Lupău a fost confirmată cu Covid-19! În ce stare se află interpreta de muzică populară: „Am avut simptome specifice unei răceli”

Vlăduța Lupău, confirmată cu noul coronavirus [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite interepte de muzică populară din România. Tânăra artistă a anunțat, în urmă cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram că a fost infectată cu noul coronavirus. Cântăreața le-a mărturisit fanilor că nu știe de unde a contactat virusul, însă s-a izolat acasă pentru 14 zile, așa cum prevede legea, având forme ușoare are virusului.

Vlăduța Lupău și-a sfătuit urmăritorii să meargă și să se testeze pentru noul coronavirus chiar dacă au simptome de răceală. În acest fel, răspândirea virusului poate fi combătută.

Citeste si: Vlăduța Lupău, în panică după ce a acuzat simptome de COVID-19! ”Am făcut febră, au fost câteva zile în care nu m-am simțit bine”!

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. 🦠✅ Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa 🙏🏼Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare. Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este “De unde am contractat virusul?” … nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național. Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!”, a scris Vlăduța Lupău pe pagina ei de Instagram.

Gimnasta Larisa Iordache a fost infectată cu noul coronavirus, înainte de concurs! În ce stare se află

Larisa Iordache se pregătea să intre la un concurs, pe care l-a așteptat mai bine de trei ani, însă visul ei a fost năruit în urma testului Covid-19. Gimnasta a fost depistată pozitiv pentru noul coronavirus.

”Gimnastica m-a învățat să fiu o persoană... pozitivă ! Așteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia să concurez pentru prima dată după 3 ani! Pregătită, cu ambiție și multă determinare alături de antrenorii mei. Eram gata să mă ridic, să lupt pentru visul meu! Așa voi face și acum... după un test pozitiv la COVID-19”, a scris Larisa Iordache, pe Facebook.

Citește continuarea AICI.